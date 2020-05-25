Не только Xiaomi. Выпущены новые умные телевизоры по цене дешевых смартфонов

Компания Realme, входящая в китайский холдинг BBK, представила линейку умных телевизоров Smart TV, работающих на платформе Android TV.

В продажу поступят модели с диагоналями экрана 32 и 43 дюйма. В качестве процессора используется чип MediaTek, работающий вместе с 1 Гб оперативной м 8 Гб постоянной памяти. Экран поддерживает пиковую яркость 400 кд/кв.м.

Акустическая система, состоящая из четырех динамиков, поддерживает стандарт Dolby Audio, а на пульте предусмотрены отдельные кнопки для популярных видеосервисов - YouTube, Netflix, Amazon Prime Video.

Телевизор также поддерживает установку приложений из Google Play и работает с голосовым помощником Google Assistant.

32-дюймовая модификация Realme Smart TV на рынке Индии будет стоить 12999 рупий (12300 рублей), 43-дюймовая - 21999 рупий (20800 рублей).

В ходе онлайн-презентации также были представлены наушники Realme Buds Q и умные часы Realme Watch. Наушники выполнены в форм-факторе "затычек", подключаются по Bluetooth и работают без подзарядки до четырех с половиной часов. Футляр-зарядка обеспечивает им до 20 часов жизни. Стоимость наушников в Китае составит 129 юаней, или около 1300 рублей.

Что касается часов Realme Watch, то их фишками станут невысокая цена (3999 рупий, или около 3800 рублей) и достаточно глубокая интеграция со смартфоном. Часы позволят управлять уведомлениями, камерой, звонками и музыкой, а также обеспечат разблокировку смартфона. Кроме того, в них встроен датчик насыщения крови кислородом. Часы имеют 1,4-дюймовый экран, поддерживают 14 различных видов тренировок и отслеживают пульс.