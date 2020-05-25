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25.05.2020 22:40
Рубрика: Власть

Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором майдана

Текст: Юрий Когалов

К майдану 2014 года на Украине привела программа ЕС "Восточное партнерство", вынудившая Киев выбирать между Москвой и Брюсселем, а соглашение об ассоциации Украины и ЕС стало последней каплей. Такое мнение выразил постпред России при ООН Василий Небензя в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Фото: РИА Новости
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По его словам, программа "Восточное партнерство", запущенная ЕС в 2009 году, "фактически перечеркнула действовавший в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, что наши общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС"​​​. "Венцом этого партнерства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором майдана", - отметил Небензя.

Дипломат обратил внимание, что только теперь на Украине начали понимать невыгодность этого соглашения. "Сейчас я с удивлением слушаю, как из Киева раздается робкий сигнал о том, что, оказывается, соглашение несправедливо, что его надо поправить, что украинские предприниматели оказались в невыгодном положении. То есть не прошло и шести лет, как Киев осознал то, что мы им говорили еще в 2013 году", - отметил постпред.

Однако свою внешнюю политику Украина не изменила. Более того, после прихода к власти президента Владимира Зеленского антироссийская риторика только ужесточилась. "Мы писали как-то в одном из наших пресс-релизов в ответ на хвастливое утверждение Украины, что она в очередной раз помешала России сделать то-то и то-то, что у нас складывается впечатление, что единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие России во всех возможных формах", - рассказал Небензя.

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Что, впрочем, неудивительно, с учетом того, что США фактически создали из Украины протекторат. По словам дипломата, это прекрасно продемонстрировала публикация телефонных переговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

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