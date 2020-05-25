Новый КоАП будет действовать даже в космосе

Нормы нового КоАП позволят наказывать космонавтов. Нарушителям, возможно, придется ответить за оскорбления, дискриминацию и побои. Как отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, теоретически штрафовать в ближайшем будущем смогут и спутники-шпионы.

Космонавты даже в открытом космосе будут обязаны действовать с оглядкой на нормы нового КоАП. Фото: istock

Сейчас министерство юстиции вносит последние правки в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Помимо прочего, предусматривается, что будущий КоАП начнет действовать и в космическом пространстве.

В прошлом году в космосе было совершено первое правонарушение. Астронавт NASA, находясь на МКС, незаконно заполучила личные данные бывшей супруги и отслеживала состояние ее банковского счета с помощью бортового компьютера. При этом деньги она не снимала и не переводила. Чем в итоге закончилась история - неясно. Однако согласно международному договору, космонавтов и космические объекты наказывают по законам той страны, которую они представляют.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что пока наших космонавтов не привлекали к ответственности по российскому законодательству.

"Таких случаев в российской судебной практике пока что не было, - поясняет эксперт. - Проект нового КоАП находится в стадии публичных обсуждений, и предсказать, что именно законодатель вкладывает в понятие правонарушений в космическом пространстве пока что нельзя".

В минюсте поясняют: "статьи, устанавливающие случаи привлечения к ответственности за административное правонарушение, совершенное в космическом пространстве, при необходимости могут быть включены в новый КоАП в будущем".

Однако вполне возможно, что наказывать будут по видам правонарушений, зафиксированным в новом КоАП. То есть по сути за то же, что и на Земле. Конечно, из-за специфики пространства к космосу будут применимы не все статьи, а только некоторые, например, наказывающие за побои, оскорбления, мелкое хулиганство, дискриминацию и т. д. Сегодня на орбиту выходят по большей части законопослушные люди. Но нельзя исключать, что, когда человечество начнет разворачивать лунные базы, там дойдет дело и до драк, и до прочих правонарушений. Так что новый КоАП смотрит в будущее.

Наверное, наказывать нужно и иностранные спутники-шпионы, которые наблюдают за территорией нашей страны из космоса. Однако такой статьи в КоАП пока нет и, соответственно, привлечь их к ответственности пока нельзя.

Эксперты не исключают, что подобные нормы могут быть введены и де-юре такая возможность появится. Правда, как это будет работать на практике, большой вопрос.