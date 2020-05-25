Новый способ взаимодействия человека и электроники откроет безграничные возможности для развития

Мобильная связь стандарта 5G стала доступна на самом высоком пике мира, ее сигнал охватил вершину горы Джомолунгма (Эверест). 7 мая команда китайских исследователей прибыла в передовой базовый лагерь на высоте 6500 метров для измерения высоты Джомолунгмы. Благодаря созданной китайским сотовым оператором China Mobile мобильной связи 5G миллионы зрителей могут в режиме прямой трансляции любоваться высочайшим в мире пиком.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий КНР, на конец марта текущего года в Китае насчитывалось 198 тысяч базовых станций 5G, а число пользователей сети связи пятого поколения превысило 50 миллионов. Кроме того, более 20 миллионов терминалов уже успешно подключились к сети 5G. Очевидно, что развитие этой новейшей технологии мобильной связи достигло определенных промежуточных результатов.

Наряду с ускорением строительства сети сами терминалы также вступают в период бурного развития. По данным на 22 апреля, в Китае уже получили одобрение на выход и доступ к сетям пятого поколения 96 моделей смартфонов с поддержкой 5G, что значительно выше результата в 39 моделей в конце декабря прошлого года. В то же время рыночная стоимость телефонов с поддержкой новой технологии стремительно снижается и на данный момент уже составляет менее 2000 юаней.

Более того, активно осуществляется запуск разнообразных приложений. К примеру, все более широкое применение получают такие приложения потребительской сферы, как видео сверхвысокой четкости, облачные игровые сервисы, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Еще более углубляются показательные испытания в таких ключевых областях, как Интернет вещей для автомобилей, индустриальный Интернет и медицина.

21 февраля китайский академик Чжун Наньшань через облачную видеосистему компании China Mobile провел дистанционную консультацию для тяжело больных пациентов с коронавирусной инфекцией в городском округе Юйси провинции Юньнань. Система телемедицины 5G позволяет находящимся за тысячи километров экспертам и сражающимся в центре эпидемии врачам-клиницистам с помощью видео высокого разрешения оказывать медицинскую помощь. Подобные многосторонние консультации и междисциплинарные консилиумы делают медицинскую диагностику еще более профессиональной и высокоэффективной.

8 апреля три ведущих телекоммуникационных оператора Китая (China Telecom, China Mobile и China Unicom) совместно опубликовали "Белую книгу о технологии 5G" и объявили о запуске сервиса коротких сообщений с ее помощью. Новая технология позволит осуществлять сложное взаимодействие различных сценариев без установки дополнительных мобильных приложений. Этот совершенно новый способ взаимодействия человека и электроники откроет безграничные возможности для развития в будущем. К примеру, пользователь может забронировать билет на поезд, указав на сайте 12306.com точное время отправления и номер рейса, после чего билет появится в виде карточки, и его можно будет выкупить в один клик. Точно так же можно будет заказывать такси, бронировать номера в отелях и столики в ресторанах, при оплате услуг пользователю теперь не нужно будет переходить в специальное приложение для оплаты, поскольку технология сообщений 5G автоматически поддерживает эту функцию.

Создание сети 5G затрагивает не только значительные инвестиции в строительство, включая инженерные работы, возведение базовых станций и электроснабжение, но и стимулирование трансформации и модернизации разнообразных отраслей, вложение средств во множество таких сфер, как реконструкция заводов, строительные работы, обновление систем и техническая подготовка. Заместитель директора Академии информационных и коммуникационных технологий Китая Ван Чжицинь отметил, что к 2025 году общий объем инвестиций в формирование сети 5G оценивается в 1,2 триллиона юаней, а объем всех инвестиций в отрасль может достичь 3,5 триллиона юаней.

Согласно опубликованной в 2017 году Академией информационных и коммуникационных технологий Китая Белой книге "Влияние 5G технологий на экономику и общество", в 2020 году инвестиции операторов телекоммуникационных услуг в сетевое оборудование 5G превысят 220 миллиардов юаней, а расходы различных отраслей на оборудование 5G превзойдут 54 миллиарда юаней. К 2030 году коммерциализация технологии 5G в Китае может сгенерировать прямой валовой продукт отрасли в размере 6,3 триллиона юаней, а добавленную стоимость - в размере 2,9 триллиона юаней. Кроме того, благодаря этой технологии, будет создано 8 миллионов новых рабочих мест.

Как заявил вице-председатель Китайской ассоциации информационной экономики, профессор Пекинского университета почты и телекоммуникаций Люй Тинцзе, сегодня технологии являются самой важной тенденцией развития, а наиболее показательной в них выступает технология 5G, которая широко внедряется и используется в настоящее время. Он добавил, что 5G-технология реконструирует среду цифровой экономики и даже изменит социальное развитие в последующие 10 лет.

Материал подготовлен по материалам газеты "Жэньминь Жибао"