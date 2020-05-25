Новым ректором РУДН стал Олег Ястребов

Новости

Стала известна погода на Черноморском побережье в начале лета 14:42
Производство рулевых систем для новой "Нивы" поддержат льготным кредитом 14:35
ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово" 14:33
В Екатеринбурге появилось граффити с доктором, выходящим из "красной зоны" 14:32
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 14:30
Из-за лесного пожара в районе Приангарья ввели режим ЧС 14:23
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива 14:22
Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности 14:20
Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух 14:20
В Северной Осетии скончались еще четыре человека с COVID-19 14:19
Путин призвал РЖД помочь горнякам 14:16
Фестиваль в Карловых Варах пройдет по всей Чехии 14:11
Глава Volvo предсказал скорый закат автомобилей с ДВС 14:08
Пятый фильм о Джоне Уике станет последним 13:58
На Южном Урале росгвардейцы взяли под охрану стаю лебедей 13:54
Вологодский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за убийство дочери 13:53
Сигал и Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ 13:43
В Архангельске появилось самое большое граффити "Сон внука" 13:37
БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта 13:37
На Урале мужчину осудили за покушение на жизнь младенца 13:33
Севастополь возобновил автобусное сообщение с Республикой Крым 13:33
В Петербурге закрасили граффити с Бродским 13:29
Во Владивостоке звери из контактного зоопарка голодали несколько дней 13:22
В Новосибирске выловили из реки плывущего на матрасе ребенка 13:21
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 14:23
Рубрика: Общество

Новым ректором РУДН стал Олег Ястребов

Текст: Мария Агранович
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил коллективу Российского университета дружбы народов нового ректора. Им стал Олег Ястребов, сообщается на сайте РУДН.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Олегу Ястребову 39 лет, он российский правовед, доктор юридических и экономических наук, профессор. До настоящего момента был директором Юридического института РУДН, заведовал кафедрой административного и финансового права.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Ректоры РАНХиГС и Финуниверситета переназначены на новые сроки

Докторскую диссертацию по юриспруденции новый ректор РУДН защитил в 2010 году и стал одним из самых молодых докторов юридических наук в России.

Ястребов сменил на посту ректора РУДН профессора, доктора физико-математических наук, академика РАО Владимира Филиппова. Филиппов руководил вузом с 2005 года.

Общество Образование

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения обычной для мая погоды
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ