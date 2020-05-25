Новым ректором РУДН стал Олег Ястребов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил коллективу Российского университета дружбы народов нового ректора. Им стал Олег Ястребов, сообщается на сайте РУДН.
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Олегу Ястребову 39 лет, он российский правовед, доктор юридических и экономических наук, профессор. До настоящего момента был директором Юридического института РУДН, заведовал кафедрой административного и финансового права.
Докторскую диссертацию по юриспруденции новый ректор РУДН защитил в 2010 году и стал одним из самых молодых докторов юридических наук в России.
Ястребов сменил на посту ректора РУДН профессора, доктора физико-математических наук, академика РАО Владимира Филиппова. Филиппов руководил вузом с 2005 года.