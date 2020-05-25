Новым ректором РУДН стал Олег Ястребов

Олегу Ястребову 39 лет, он российский правовед, доктор юридических и экономических наук, профессор. До настоящего момента был директором Юридического института РУДН, заведовал кафедрой административного и финансового права.

Докторскую диссертацию по юриспруденции новый ректор РУДН защитил в 2010 году и стал одним из самых молодых докторов юридических наук в России.

Ястребов сменил на посту ректора РУДН профессора, доктора физико-математических наук, академика РАО Владимира Филиппова. Филиппов руководил вузом с 2005 года.