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Текст:   Марина Трубилина 
14:40 25.05.2020

Общие собрания жильцов разрешено проводить через интернет

Проводить общие собрания онлайн могут теперь жители многоквартирных домов. Поправки об этом в Жилищный кодекс подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон значительно упростил и усовершенствовал порядок проведения общего собрания собственников помещений, отмечает один из инициаторов поправок, зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"До сих пор проведение общих собраний чаще всего было весьма затруднительным мероприятием: оно проводится, как правило, в рабочее время, не всегда собственников вовремя оповещают о времени проведения. Это зачастую приводит к фальсификации протоколов собраний или к решениям, которые не всегда устраивают большинство жителей", - говорит Качкаев. Заочное проведение общих собраний тоже не всегда удобно - предполагается, что оригиналы бюллетеней голосования нужно передавать по указанному адресу, это практически исключает участие собственников, не проживающих в доме постоянно.

Теперь же собрания можно проводить онлайн - в частности, через систему ГИС ЖКХ. Законом предусмотрены механизмы проведения первого собрания, уведомления собственников, процедуры отказа жителей от такого голосования, а также общие сроки его проведения.

"Для участия онлайн необходимо зарегистрироваться на госуслугах или же обратиться в МФЦ, если нет своего логина, - поясняет Качкаев. - От администратора собрания поступит сообщение на электронную почту о дате, времени и повестке собрания". Если же участие онлайн невозможно, предусмотрен вариант передачи заранее своего решения по повестке администратору собрания. Первое общее собрание не должно проводиться онлайн, если большинство собственников письменно отказались от такого варианта его проведения. При этом для проведения первого голосования через интернет, подчеркивают в Минстрое, в большинстве домов не потребуется очное собрание собственников.

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"Перевод голосования в онлайн - важный шаг к цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Такой формат не только упростит процедуру проведения собраний жильцов, но и позволит исключить подделку протоколов, повысит прозрачность процесса, - говорит замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. - Проведение общих собраний может осуществляться не только через ГИС ЖКХ, но и через региональные информационные системы, при условии их интеграции и обязательной выгрузки всех документов такого собрания в ГИС".

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, но сейчас приобрел особенную актуальность, отмечает Качкаев. В связи с пандемией в закон были также включены положения о временном переносе в нынешнем году обязательных годовых собраний в ТСЖ и ЖСК. Ранее их полагалось провести до 1 июля, теперь же они должны состояться до января 2021 года. Кроме того, законом устанавливается, что в домах, построенных в Москве по программе реновации, где не выбран способ управления, особым распоряжением мэра может временно назначаться управляющая организация.

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