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25.05.2020 00:00

Страны-партнеры вместе строят "Шелковый путь здоровья"

"Один пояс, один путь" стимулирует развитие мировой экономики
Текст: Гао Цяо
По сообщению Главного таможенного управления КНР, за первые четыре месяца 2020 года внешнеторговый оборот между Китаем и странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути", составил 2,76 триллиона юаней, увеличившись на 0,9 процента в годовом выражении. В то же время, согласно данным Министерства коммерции КНР, в первом квартале этого года объем инвестиций Китая в страны вдоль "Одного пояса, одного пути" продолжил расти. Китайские предприятия за первые четыре месяца 2020 года инвестировали 4,2 миллиарда долларов США в 52 страны-участницы инициативы "Один пояс, одни путь", что на 11,7 процента больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Утром 7 мая 2020 года международный контейнерный лайнер успешно пришвартовался у контейнерного терминала Дапукоу порта Чжоушань в городе Нинбо. Таможенники в кратчайшее время оформили все необходимые документы для пропуска судна и контейнеров. Фото: Яо Фэн Утром 7 мая 2020 года международный контейнерный лайнер успешно пришвартовался у контейнерного терминала Дапукоу порта Чжоушань в городе Нинбо. Таможенники в кратчайшее время оформили все необходимые документы для пропуска судна и контейнеров. Фото: Яо Фэн
Утром 7 мая 2020 года международный контейнерный лайнер успешно пришвартовался у контейнерного терминала Дапукоу порта Чжоушань в городе Нинбо. Таможенники в кратчайшее время оформили все необходимые документы для пропуска судна и контейнеров. Фото: Яо Фэн

С начала эпидемии COVID-19 Китай и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" оказывают друг другу помощь, в том числе жертвуют противоэпидемические средства и предметы первой необходимости. Правительство КНР отправило группы медицинских экспертов более чем в десять стран вдоль "Одного пояса, одного пути", включая Иран, Ирак, Сербию, Камбоджу, Пакистан, Лаос и другие, и оказало местному населению помощь в борьбе с эпидемией. Кроме того, Китай неоднократно в формате видеосвязи организовывал встречи китайских медицинских экспертов с их зарубежными коллегами для обмена опытом борьбы с новым коронавирусом.

Согласно статье, опубликованной на веб-сайте американского журнала "Форбс" (Forbes), во время распространения пандемии COVID-19 в странах вдоль "Одного пояса, одного пути" транспортные коридоры, порты и логистические центры этих государств использовались для оказания медицинской помощи нуждающимся в поддержке странам-партнерам. Эти каналы Китай назвал "Шелковым путем здоровья". В критический момент распространения коронавируса КНР отправила по железной дороге медицинское оборудование в страны вдоль "Одного пояса, одного пути". Это показывает, что взаимосвязанные маршруты продолжают сохранять свои основные функции, а именно - обеспечивать бесперебойную связь между Китаем и другими государствами мира.

Китай и страны вдоль "Одного пояса, одного пути" оказывают друг другу помощь.

Директор Египетского совета по международным делам Иззат Саад заявил, что распространение по всему миру эпидемии новой коронавирусной инфекции в очередной раз доказало тесную связь судеб всех государств и необходимость создания "Шелкового пути здоровья". В то же время инициатива "Один пояс, один путь" указала направление для совместного создания странами "Шелкового пути здоровья".

В условиях колоссального прессинга, обусловленного тенденцией снижения экономического роста, Китай совместно со странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути", активно борется с эпидемией и развивает торгово-экономические контакты, чтобы придать импульс глобальной борьбе с коронавирусом и повысить уверенность всего мира в экономике. Кроме того, реализация китайской инициативы также не приостановилась, несмотря на непрерывное распространение пандемии в странах вдоль "Одного пояса, одного пути". Согласно опубликованной пакистанской газетой DailyTimes редакционной статье, устойчиво продолжается строительство второго этапа Китайско-пакистанского экономического коридора, 40 тысяч пакистанских и 7 тысяч китайских рабочих усиленно работают на различных объектах проекта.

В период профилактики и контроля пандемии вновь проявилась важная роль международных грузовых железнодорожных перевозок "Китай-Европа", выступающих важной логистической линией в развитии торгового сотрудничества КНР со странами вдоль "Одного пояса, одного пути". Грузовые поезда, следовавшие по маршруту "Китай-Европа" из города Сиань провинции Шэньси КНР в город Измит Турции, расположенный на берегу Мраморного моря, всего за 12 дней преодолели 6437 километров, сократив время транспортировки товаров почти вдвое по сравнению с морскими перевозками.

Член казахстанского клуба экспертов "Одного пояса, одного пути" Айдар Амребаев отметил, что восстановление движения грузовых поездов по маршрутам "Китай-Европа" является хорошей новостью для всех стран Центральной Азии. Он уверен, что, пройдя через испытание пандемией коронавируса, международное сотрудничество стран в рамках реализации инициативы "Один пояс, один путь" станет еще более совершенным.

Материал подготовлен по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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