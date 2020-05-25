Одобрение ипотеки под 6,5% получает 78% заемщиков

Более 14 тысяч кредитов по "льготной" ставке в 6,5% выдали банки за первый месяц существования ипотеки с господдержкой, сообщает Минстрой.

На 22 мая банками получено 84,5 тысячи заявок на оформление ипотеки под 6,5%. Из них рассмотрено 75,2 тысячи, одобрено 58,8 тысячи заявок. Одобряется 78% заявок, подчеркивают в ведомстве. Заемщикам было выдано 14,3 тысячи кредитов на 36,5 млрд рублей. Больше всего льготных ипотечных кредитов выдали Сбербанк, ВТБ, "Альфа Банк", Промсвязьбанк, банк "Открытие", банк ДОМ.РФ.

Предусмотренный лимит программы - 740 миллиардов рублей, это примерно 247 тысяч кредитов. Благодаря субсидированию ипотечной ставки планируется поддержать возведение около 13,5 миллиона кв. м жилья.

Минстрой ведет ежедневный мониторинг ситуации в жилищном строительстве по всей стране. "На основе этого анализа готовим пакет дополнительных мер поддержки отрасли, представим его 1 июня", - отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.