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Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Новости
    25.05.2020, 14:30
Текст:   Богдан Бобров

Издательством Bubble в Instagram опубликован первый постер грядущего фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Также объявлено, что 27 мая на сайте Чумнойдоктор.онлайн пройдет прямая трансляция, в рамках которой будет представлен первый трейлер, а актеры и авторы картины расскажут о ее создании.

Стоит отметить, что подобный способ продвижения фильма вызвал неоднозначную реакцию у аудитории. На момент написания заметки один из самых "залайканных" комментариев под видео гласит: "Никогда не видел трейлер трейлера, так что это определенно лучший трейлер трейлера".

Кинолента является экранизацией одноименного комикса, рассказывающего о приключениях полицейского из Санкт-Петербурга, которому противостоит преступник в маске, называющий себя Чумным Доктором.

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