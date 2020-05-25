Памфилова: О готовности провести онлайн-голосование по Конституции заявляла только Москва

Пока ни один регион России не подавал в ЦИК заявки на проведение дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Пока не буду говорить, пока рано, еще никто заявки нам не давал​​​. Это будет зависеть от того, как они захотят, и от их возможностей. Пока нет конкретных никого", - сказала она РИА Новости.

По словам председателя ЦИК, готовность провести общероссийское голосование в электронной форме до сих пор выражала только Москва.

Ранее в интервью "РГ" Элла Памфилова сообщила, что дистанционный формат на голосовании по Конституции может быть использован максимум в трех-четырех регионах страны на основе "московской" технологии.

Напомним, в сентябре прошлого года Москва впервые в истории российских выборов провела эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех округах на выборах депутатов Мосгордумы.