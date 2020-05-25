Новости

Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку 20:56
Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2" 20:38
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж 20:38
По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей 20:23
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 20:05
Рубрика: В мире

Маски прочь

В Тюрингии хотят отменить общие для ФРГ правила карантина
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Бывшая восточногерманская земля Тюрингия, которая на прошлогодних выборах в ландтаг сказала решительное "нет" партиям из правящей коалиции во главе с Ангелой Меркель, вновь прогремела на всю страну. Ее премьер Бодо Рамелов, потскоммунист от "Левых", почти бессменно управляющий регионом "с характером" вот уже десять лет, решил пойти наперекор Берлину в вопросе борьбы с пандемией. Политик объявил, что с 6 июня Тюрингия не только пойдет на очередные шаги по смягчению карантина, но и вовсе откажется от общих требований, обязательных для всей Германии.

С его слов, которые приводит портал rnd.de, тюрингенцы будут избавлены от необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Вместо принудительных мер премьер решил полагаться на "сознательность и индивидуальную ответственность" земляков, ну а местным властям предстоит следить за тем, чтобы на сто тысяч человек приходилось не более 35 новых инфицирований "короной" за неделю. Ранее Меркель действительно отдала на откуп регионов вопросы, связанные с выходом из локдауна. Когда открывать детские сады и школы, кафе и отели, музеи и пляжи - каждая земля установила свой график, исходя из эпидемиологической обстановки. При этом федеральное правительство по-прежнему регламентирует общий порядок, включающий обязательное ношение тех же масок. Обоснованием для таких мер служит закон "О защите от инфекций".

Никакого режима ЧП в Германии не вводилось, а значит, у Берлина по сути нет рычагов влияния на регион

Однако в теории каждый регион волен трактовать его по-своему. К тому же режима ЧП, который налагал бы на земли обязательства, в Германии не вводилось. Выходит, юридических рычагов влияния на господина Рамелова у Берлина, как ни парадоксально, в такой сложной ситуации попросту нет. Другое дело, что многие политики уже осудили "бунт" восточного региона. Глава госканцелярии соседней Баварии Флориан Харрманн назвал эти планы "крайне опасным экспериментом", их также раскритиковали премьеры Саара и Северного Рейна-Вестфалии. А депутат бундестага от социал-демократов, эксперт по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах потребовал от кризисного штаба в Берлине все же послать в Эрфурт "четкий сигнал" о том, что подобный демарш недопустим.

Более ста баптистов заразились COVID-19 после посещения службы в Германии
В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тысяч медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля