Бывшая восточногерманская земля Тюрингия, которая на прошлогодних выборах в ландтаг сказала решительное "нет" партиям из правящей коалиции во главе с Ангелой Меркель, вновь прогремела на всю страну. Ее премьер Бодо Рамелов, потскоммунист от "Левых", почти бессменно управляющий регионом "с характером" вот уже десять лет, решил пойти наперекор Берлину в вопросе борьбы с пандемией. Политик объявил, что с 6 июня Тюрингия не только пойдет на очередные шаги по смягчению карантина, но и вовсе откажется от общих требований, обязательных для всей Германии.

С его слов, которые приводит портал rnd.de, тюрингенцы будут избавлены от необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Вместо принудительных мер премьер решил полагаться на "сознательность и индивидуальную ответственность" земляков, ну а местным властям предстоит следить за тем, чтобы на сто тысяч человек приходилось не более 35 новых инфицирований "короной" за неделю. Ранее Меркель действительно отдала на откуп регионов вопросы, связанные с выходом из локдауна. Когда открывать детские сады и школы, кафе и отели, музеи и пляжи - каждая земля установила свой график, исходя из эпидемиологической обстановки. При этом федеральное правительство по-прежнему регламентирует общий порядок, включающий обязательное ношение тех же масок. Обоснованием для таких мер служит закон "О защите от инфекций".

Никакого режима ЧП в Германии не вводилось, а значит, у Берлина по сути нет рычагов влияния на регион

Однако в теории каждый регион волен трактовать его по-своему. К тому же режима ЧП, который налагал бы на земли обязательства, в Германии не вводилось. Выходит, юридических рычагов влияния на господина Рамелова у Берлина, как ни парадоксально, в такой сложной ситуации попросту нет. Другое дело, что многие политики уже осудили "бунт" восточного региона. Глава госканцелярии соседней Баварии Флориан Харрманн назвал эти планы "крайне опасным экспериментом", их также раскритиковали премьеры Саара и Северного Рейна-Вестфалии. А депутат бундестага от социал-демократов, эксперт по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах потребовал от кризисного штаба в Берлине все же послать в Эрфурт "четкий сигнал" о том, что подобный демарш недопустим.