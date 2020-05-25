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25.05.2020 15:48
Рубрика: Экономика

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

Текст: Игорь Зубков
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным АСВ на 1 апреля, общий объем средств населения в банках составил 31,466 трлн. Полностью покрыты страховкой 99,5% количества открытых вкладов населения, а по объему вкладов - 58,4%.

Фото: iStock
Почему банки повысили ставки по вкладам

До принятия закона увеличенный размер страховки (10 млн рублей) распространялся только на счета эскроу, открытые для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Теперь он будет также действовать при поступлении на счета вкладчика средств от продажи квартиры, жилого дома и земельного участка под ним, садового дома и иных строений; полученных в наследство средств; страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций; средств, перечисленных по решению суда; грантов в форме субсидий. В этих случаях повышенный размер страховых возмещений будет действовать только три месяца со дня перечисления средств.

Законом обязательное страхование вкладов распространяется на средства в банках ТСЖ, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов (за исключением некредитных финансовых организаций), религиозных и благотворительных организаций, организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов. Максимальная сумма возмещения по таким вкладам устанавливается в рублях по тем же правилам, что и для физических лиц и малых предприятий: в размере 100% суммы всех застрахованных обязательств банка перед таким вкладчиком (за вычетом суммы встречных требований банка к вкладчику), но не более 1,4 млн рублей в совокупности, сообщает АСВ.

Фото: iStock
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Кроме того, отдельная страховая защита с лимитом возмещения до 10 млн рублей предусмотрена для специальных счетов, на которых аккумулируются средства капитального ремонта многоквартирных домов.

Закон также направлен на девалютизацию вкладов: он снижает в два раза порог превышения базового уровня доходности вкладов в иностранной валюте, при котором банки уплачивают страховые взносы в АСВ по дополнительным и повышенным дополнительным ставкам. Дополнительная ставка будет уплачиваться при превышении базового уровня доходности в диапазоне от 1 до 1,5 процентных пункта, повышенная дополнительная - при превышении более чем на 1,5 п.п.

Экономика Финансы Банки Президент Страхование банковских вкладов

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