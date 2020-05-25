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25.05.2020 18:47
Рубрика: В мире

Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам

Текст: Юрий Когалов

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал закон, позволяющий понизить зарплату главе государства, министрам, губернаторам и другим высокопоставленным чиновникам. Как отмечают местные СМИ, этот пункт содержится в законе о реформе Конституции страны.

"Начинаем неделю с принятия конституционной реформы, которая сокращает надбавки парламентариев, зарплаты других представителей власти - президента, министров, замминистров, интендантов, губернаторов и других чиновников", - отметил Пиньера во время церемонии подписания судьбоносного документа.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Данная реформа обсуждалась в Чили на протяжении шести лет, камнем преткновения оказался вопрос, насколько должна быть уменьшена зарплата высокопоставленных госслужащих и народных избранников. Впрочем, ответ на него до сих пор так и не дали. Но теперь, после подписания закона, он должен быть решен в течение 1-3 месяцев. 30 дней отводится для определения, насколько меньше станут получать парламентарии и министры, и 90 дней на решение того же вопроса в отношении замминистров, губернаторов областей, мэров городов и других чиновников.

"Мы живем в тяжелые времена. Я знаю, что многим семьям трудно, поэтому мне кажется справедливым и необходимым снизить самые высокие зарплаты госслужащих, чтобы больше помогать среднему классу и людям, которые нуждаются в этом больше всего", - отметил Пиньера.

Высокая зарплата чилийских депутатов и сенаторов (свыше 11 тысяч долларов в месяц при минимальной заработной плате в 400 долларов) стала одной из причин массовых акций протеста в ноябре прошлого года. В беспорядках тогда погибли 30 человек.

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