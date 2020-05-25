Приговор Полу Уилану вынесут 15 июня

Приговор в Московском городском суде по делу о шпионаже американца Пола Уилана назначен на 15 июня. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, Уилан участвовал в сегодняшних прениях сторон лично и выступил с последним словом, но так как дело содержит материалы с грифом "совершенно секретно", слушания проходили в закрытом от публики режиме. Она также сообщила, что гособвинение в ходе прения попросило назначить Полу Уилану наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

Перед этим адвокат американца Владимир Жеребенков сообщил журналистам, что защита и сам Уилан настаивают на оправдательном приговоре. Защитник привел слова Уилана в суде о том, что он уважает историю и культуру, не является шпионом и кадровым разведчиком и не имеет никакого отношения к спецслужбам.