Путин обсудил с премьером Ирака нефть и Сирию

Премьер-министр Ирака Мустафа Каземи позвонил президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер еще раз поздравил собеседника со вступлением в должность главы правительства Ирака, а также с праздником Ураза-байрам. Лидеры рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Путин и Каземи обсудили взаимодействие в целях стабилизации мирового рынка углеводородов и позитивно оценили достигнутые при участии России и Ирака договоренности в формате ОПЕК+ для преодоления острой фазы нефтяного кризиса. Лидеры отметили важность продолжения эффективных совместных усилий на этом направлении.

Российский президент и иракский премьер-министр обменялись мнениями по региональным вопросам, уделив основное внимание сирийскому урегулированию. В частности, условились о координации шагов по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирии, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности.