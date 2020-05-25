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25.05.2020 14:51
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о проведении собраний садоводов и огородников

Текст: Ольга Игнатова

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 42 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Законом регулируются отдельные вопросы, касающиеся управления садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами и проведения общих собраний. В частности, теперь сведения об открытии банковского счёта (или банковских счетов) товарищества должны быть указаны в решении об учреждении товарищества. При этом на ближайшем общем собрании членов СНТ или ОНТ председатель должен отчитаться об открытии и (или) о закрытии банковского счёта (банковских счетов) товарищества. В том числе предоставить информацию об условиях договора банковского счёта (банковских счетов).

Напомним, что федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, действующий с 1 января 2019 года, запретил руководству объединений садоводов и огородников принимать наличные от дачников. Все взносы могут поступать только в безналичной форме. Для этого у СНТ и ОНТ должны быть открыты счета в любом удобном банке.

Также теперь к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества относится принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, являющиеся имуществом общего пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учёте таких объектов. Одновременно на общем собрании избирается представитель, уполномоченный на подачу соответствующего заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав.

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