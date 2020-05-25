До сих пор ректор мог оставаться ректором до 65 лет, причем продлевать полномочия или нет - определял учредитель вуза. Теперь руководители вузов, а также их замы могут занимать своих кресла до 70 лет, независимо от срока действия трудовых договоров и без права продления. Кроме того, новый закон определяет: быть "у руля" можно не более трех пятилетних сроков. Изменения вступают в силу с 1 июля. На то, чтобы привести уставы вузов в соответствие с Трудовым кодексом, дается 30 дней.

Исключение - ректоры Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Срок их ректорства может быть продлен и после 70 лет. Кстати, в день подписания закона стало известно о новом назначении в РУДН. Владимира Филиппова, который руководил вузом с 2005 года, сменил на этом посту Олег Ястребов. Нового ректора во время заседания Ученого совета представил коллективу министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Олегу Ястребову 39 лет, он российский правовед, доктор юридических и экономических наук, профессор. До настоящего момента был директором Юридического института РУДН, заведовал кафедрой административного и финансового права.