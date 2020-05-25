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25.05.2020 14:16
Рубрика: Власть

Путин призвал РЖД помочь горнякам

Текст: Кира Латухина

Одна из важнейших задач РЖД - поддержка Кузбасса. Помогать горнякам призвал компанию Владимир Путин на встрече с главой РЖД в Кремле.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Путин призвал РЖД "сокращать по минимуму" вложения в реальный сектор

Олег Белозеров рассказал о работе на Восточном полигоне. "Вашу задачу мы выполним. Даже не просто выполним, а перевыполним", - заверил он.

Напомним, что в Восточный полигон входят БАМ и Транссиб.

"Восточный полигон достаточно большой, там тоже есть разные направления и сложности разные по каждому маршруту. Вот что вы считаете ключевым?" - уточнил Владимир Путин.

"Вы нам поставили, ключевая задача - это сейчас проблема Кузбасса. Мы по вашему поручению закрепили в меморандуме объемы вывоза и поддерживаем наших коллег, но при этом мы стараемся развивать те участки, для того чтобы экономика Дальнего Востока тоже развивалась", - ответил Олег Белозеров.

"Горнякам Кузбасса надо помогать", - заключил президент.

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