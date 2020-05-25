Недавно Путин напомнил, что Россия - не только государство, но и "особая Цивилизация".

Мысль общепризнана как в России, так и на Западе. Данилевский и Достоевский, Шпенглер и Тойнби, Зиновьев и Померанц... И это не культурология - тут основа практической политики. Всероссийские Цари-Императоры-Генсеки-Президенты при любых своих идеологических установках всегда обязаны были исходить из этой ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКСИОМЫ. Вот какие выводы они делали - это уже другое дело.

Этот факт - ключ к пониманию российской истории. Родство - близость - различия западно-европейской ("римско-гуннской") и "византийской" ("русско-татарской") цивилизаций в конечном счете объясняют их "конфликтный симбиоз". Вот уж истинно - "Тысячу лет вместе".

"Генетический код" русской цивилизации объясняет и внутреннюю историю, историю реформ.

Ленин считал первичной классовую структуру общества, а ее национально-государственную оболочку - вторичной. В соответствии с этим он строил Универсальное Классовое Государство - всего лишь "на территории России". Ну и построил - еще один вариант, этап Особой российской цивилизации, пожалуй, самый уникальный в истории России. В национальные цвета это государство открыто покрасили уже потом, при Сталине, но его каркас, административно-политический и социальный чертеж, был создан, понятно, Лениным. Вот так поневоле мутировали "общемарксистские вирусы" в русском организме, в силовом поле российской цивилизации...Так в свое время немецкие ("общеевропейские") бюрократические вирусы, завезенные Петром, тоже мутировали, столкнувшись с коллективным иммунитетом. Еще один прогрессор, работавший над созданием рынка и демократии, выстрадал свои общие формулы русской истории - "хотели как лучше, а получилось - как всегда" и "никогда так не было - и вот опять".

Что есть Страна-цивилизация и чем отличается от "просто страны"? Вопрос столь же базовый, сколь нечеткий...

"Генетический код" русской цивилизации объясняет и внутреннюю историю, историю реформ

Государство-цивилизация - "красивое имя, высокая честь", лестный для национальной самооценки и самоопределения знак исторической избранности, хотя де-юре права у всех стран (как и людей) в сегодняшнем политкорректном мире равны.

Любая страна и этнос имеют уникальные черты (язык, история, культура) и свои общенациональные интересы (скажем, экономические или те же геополитические). Но это - условия необходимые, но недостаточные. Сверхцивилизованную Голландию - бывшую Царицу Морей, со всеми ее колониями, или одно из самых высокоразвитых и успешных сегодня государств - Сингапур (как и Карфаген, в свое время) Особой цивилизацией назвать трудно. А вот Вавилон, Рим, Китай или США трудно не считать цивилизацией.

"Размер имеет значение": территория, численность населения, военная сила. Цивилизации часто выступают в виде империй. Но сама по себе "геополитическая масса" и "бронекулаки" - лишь внешняя проекция внутренней моральной силы. Здоровый "цивилизационный дух" наращивает вокруг себя здоровое государственное тело, но никак не наоборот. Если дух, воля ослабли, никакие ракеты не спасут (см. крах СССР).

Говорить о той или иной "цивилизации" по определению можно только тогда, когда она отдельна от других, имеет "иммунитет", сохраняет "культурную дистанцию" (обычно совпадала с географической). При этом есть цивилизации изолированные (Китай до XIX века), а вот русская или американская - предельно открыты ("Всемирная отзывчивость") к чужим влияниям и сами стремятся к экспансии.

Цивилизации могут совпадать с границами государства, могут не совпадать

Цивилизации могут совпадать с границами государства, могут не совпадать (арабский мир, латиноамериканский мир), могут иметь свою особую религию или нет (тот же арабский мир - часть исламского). В общем, "Периодической системы цивилизаций" пока что нет, как нет ответа на вопросы: как "рождаются цивилизации" и ЗАЧЕМ они рождаются (если пробы и ошибки человечества, их "спираль-эволюция" имеют смысл, а не просто "таблица случайных исторических чисел-дат"). Точно известно одно: любая цивилизация когда-то кончается. Небольшие разногласия (в виде войн, скажем) имеют место по вопросу о том, когда именно и КАК именно, т.е. в какую ИНУЮ структуру войдут ее элементы после Распада данной Системы.

И еще. Пазл цивилизации определяется наличием и историей воплощения "идеи", т.е. своего этически-эстетического дискурса, "кода". А вот ЧТО это такое - "строго научно" сформулировать ("расшифровать") ни про одну цивилизацию не удается.

Систему координат русского мира, как известно, описал граф Уваров. "Православие - самодержавие - народность". Восторг и ненависть, которые эта формула вызывает вот уже больше 150 лет, показывают, что какая-то болевая точка нащупана. Тактический смысл прост - антизападный охранительный пафос, сакральность главы государства (и "по умолчанию" легитимация власти правящей бюрократии). Но есть в этих скрепах "еще что-то"...

Давно ушло слово "самодержавие" (а Слово в СИМВОЛИЧЕСКОЙ формуле - значит очень много!), нет обязательной госрелигии, "народность" изменилась необратимо - "айфонный" народ России давно не патриархальный. А какой? Стилистика и дискурс современного молчаливого большинства выражены в знаковых фильмах "Брат"/"Брат-2". Так вот, Д. Багров едва ли принял бы Уварова ("Я вообще-то министров не очень..."), а граф отпрыгнул бы от Багрова, придерживая часы с цепочкой...

Да уж, не "братья"... Вот разве что к Дяде Сэму Уваров и Багров обратились бы разными словами, но, может быть, со сходной интонацией? И поэтому они два полюса Единой Цивилизации?.. Или просто на карантине так кажется?