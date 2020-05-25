Расовая дискриминация, спровоцированная американскими политиками, сеет вражду в США

Сейчас в США вновь поднял голову расизм. Все это тесно связано с очернительством и перекладыванием некоторыми американскими политиканами вины за свои промахи на других.

С исторической точки зрения США - страна иммигрантов. Так сложилось, что исстари под влиянием ксенофобии здесь предпочитают взваливать вину на иммигрантов и представителей некоторых этнических групп в связи с какими-либо инфекционными заболеваниями. Доцент Колумбийского университета Мерлин Чоукваньюн в интервью национальной вещательной компании (NBC) США отметил: "Все это для того, чтобы разработать дискриминационную политику. Например, вину за вспышку холеры взвалили на ирландцев, детского паралича - на итальянцев, туберкулеза легких и оспы - на китайцев, японцев и мексиканцев, а СПИД - на гаитян".

Администрация США терпит сокрушительное поражение в противостоянии пандемии COVID-19. Жизнь и здоровье некоторых представителей этнических групп находятся под серьезной угрозой. Среди них резко выросла безработица. По статистике департамента труда штата Нью-Йорк, по состоянию на 9 мая, более 195 тысяч американцев азиатского происхождения подали заявление на получение пособия по безработице, что почти в 56 раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года, после вспышки эпидемии 60 процентов американцев азиатского происхождения ощущают угрозы в адрес своих этнических групп. По статистике интернет-сайта при университете Сан-Франциско, в течение 6 недель, начиная с 19 марта, из разных мест США в адрес ресурса поступили более 1700 соответствующих докладов о расовой дискриминации в отношении американцев азиатского происхождения.

В долгосрочной перспективе расизм, спровоцированный американскими политиками, непременно будет вредить национальным интересам США. Американцы азиатского происхождения, которые составляют 6 процентов населения страны, активно участвуют в развитии экономики, образования, здравоохранения, науки и техники, культуры и др. В 2019 году они принесли в казну США 708 миллиардов долларов и создали 3,6 миллиона новых рабочих мест.

А сейчас американские политики торопятся восстановить экономическую активность. Расовая дискриминация будет препятствовать социально-экономическому развитию. Вирус не знает границ. Его побеждают лишь сплоченность и взаимная помощь. Тот, кто попытается повернуть колесо истории вспять, навредит сам себе.