Расовая дискриминация, спровоцированная американскими политиками, сеет вражду в США

Новости

Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
Фестиваль Moscow Flower Show впервые станет виртуальным 17:49
У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка 17:46
Будущее энергетики после пандемии обсудят на онлайн-конференции 17:44
Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 18:16
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Расовая дискриминация, спровоцированная американскими политиками, сеет вражду в США

"Я, рискуя собственной жизнью, спасаю чужие, а меня обижают из-за моего внешнего вида", - печально поделилась своими переживаниями этническая китаянка Люси Ли, врач отделения анестезиологии Массачусетской больницы общего профиля. Согласно публикации Washington Post, на улице врач часто слышит желчные ругательства в свой адрес, а на работе некоторые пациенты отказываются от приема из-за ее этнического происхождения, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Врач Люси Ли спасает в США жизни людей и постоянно слышит угрозы из-за своей национальности. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Врач Люси Ли спасает в США жизни людей и постоянно слышит угрозы из-за своей национальности. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Врач Люси Ли спасает в США жизни людей и постоянно слышит угрозы из-за своей национальности. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Сейчас в США вновь поднял голову расизм. Все это тесно связано с очернительством и перекладыванием некоторыми американскими политиканами вины за свои промахи на других.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Иск к Китаю как признание собственного бессилия

С исторической точки зрения США - страна иммигрантов. Так сложилось, что исстари под влиянием ксенофобии здесь предпочитают взваливать вину на иммигрантов и представителей некоторых этнических групп в связи с какими-либо инфекционными заболеваниями. Доцент Колумбийского университета Мерлин Чоукваньюн в интервью национальной вещательной компании (NBC) США отметил: "Все это для того, чтобы разработать дискриминационную политику. Например, вину за вспышку холеры взвалили на ирландцев, детского паралича - на итальянцев, туберкулеза легких и оспы - на китайцев, японцев и мексиканцев, а СПИД - на гаитян".

Администрация США терпит сокрушительное поражение в противостоянии пандемии COVID-19. Жизнь и здоровье некоторых представителей этнических групп находятся под серьезной угрозой. Среди них резко выросла безработица. По статистике департамента труда штата Нью-Йорк, по состоянию на 9 мая, более 195 тысяч американцев азиатского происхождения подали заявление на получение пособия по безработице, что почти в 56 раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года, после вспышки эпидемии 60 процентов американцев азиатского происхождения ощущают угрозы в адрес своих этнических групп. По статистике интернет-сайта при университете Сан-Франциско, в течение 6 недель, начиная с 19 марта, из разных мест США в адрес ресурса поступили более 1700 соответствующих докладов о расовой дискриминации в отношении американцев азиатского происхождения.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Пандемия развеяла миф о "всеобщем равенстве" в США

В долгосрочной перспективе расизм, спровоцированный американскими политиками, непременно будет вредить национальным интересам США. Американцы азиатского происхождения, которые составляют 6 процентов населения страны, активно участвуют в развитии экономики, образования, здравоохранения, науки и техники, культуры и др. В 2019 году они принесли в казну США 708 миллиардов долларов и создали 3,6 миллиона новых рабочих мест.

А сейчас американские политики торопятся восстановить экономическую активность. Расовая дискриминация будет препятствовать социально-экономическому развитию. Вирус не знает границ. Его побеждают лишь сплоченность и взаимная помощь. Тот, кто попытается повернуть колесо истории вспять, навредит сам себе.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Песков выписался из больницы