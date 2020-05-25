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25.05.2020 20:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2". По данным источника в клубе, футболист нарушил дисциплину.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Официальный сайт "Спартака" сообщил о переводе Гулиева. В сообщении не называется причина такого решения. Вместо Гулиева к тренировкам с основным составом будет привлечен 18-летний игрок средней линии поля Константин Шильцов.

По данным "СЭ", такое решение было принято в связи с нарушением дисциплины со стороны футболиста. По данным издания, Гулиев позволил себе некорректное общение с представителями тренерского штаба.

Гулиев - воспитанник "Спартака". В 2018 году московский клуб продал его в "Ростов", однако в 2019-м выкупил обратно. Поначалу Гулиев играл в стартовом составе красно-белых, но затем больше находился в запасе. В нынешнем сезоне он провел за "Спартак" 15 матчей.

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