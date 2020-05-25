Фестиваль "Интермузей-2020", который открывается 27 мая, в 22-й раз пройдет онлайн. Государственный Исторический музей (ГИМ) - один из ключевых участников фестивальной программы. В преддверии фестиваля Алексей Константинович Левыкин, директор ГИМа, рассказал "РГ" о проекте нового музейного квартала в Москве, о том, что общего между Триумфальной аркой в саду Тюильри и памятником Минину и Пожарскому на Красной площади, и почему он возлагает немалые надежды на Коммунарку.

Международный фестиваль "Интермузей" открывается онлайн. Проблемы у музеев все же разные. Как директор Исторического музея, что вы ждете от этого общего музейного форума?

Алексей Левыкин: Музеи бывают разные, а проблемы у них практически одинаковые. Все музеи решают вопросы расширения фондохранилищ, реставрации, создания экспозиций и выставок, продвижения проектов, привлечения квалифицированных кадров и прочие проблемы, в том числе финансовые. Да, кому-то для решения проблем нужен один миллион рублей, кому-то - сотни миллионов. Но аккумулировать эти средства в любом случае сложно. "Интермузей" для профессионального музейного сообщества - это и обмен опытом, и возможность обсудить существующие проблемы. Поэтому музеи очень бережно относятся к фестивалю, фактически единственному международному фестивалю такого рода.

Тема "Музеи как хранители мира" заявлена как основная тема форума. Но не секрет, что многие музеи возникли все-таки в результате войн. Если вспомнить Наполеона, который приказал свозить сокровища всей Европы во Францию…

Алексей Левыкин: Я не в полной мере могу с вами согласиться - большинство музеев создано в мирное время и ради сохранения мира. В том числе и наш музей не возник в результате войны. Как и другие исторические музеи, мы храним память о многих войнах, предостерегая человечество от повторения страшных ошибок прошлого. И здесь мы выступаем тоже как хранители мира. Войны начинают не музеи, их начинают политики.

Выставка в Историческом музее, запланированная к 75-летию Победы, должна была рассказать о медиках на войне. Совпадения с текущей эпидемической ситуацией, разумеется, случайны. Но все же, каким образом музей вышел на эту тему?

Алексей Левыкин: На самом деле закономерного в нашем выборе больше. Очень хорошая коллекция, связанная с работой врачей, медсестер в госпиталях и на фронте, была собрана сотрудниками Исторического музея еще в военные годы. К тому же к теме подвига медиков в годы войны нечасто обращаются. По статистике боевые потери военных медиков в годы Великой Отечественной войны занимают второе место после потерь среди солдат стрелковых рот и батальонов. Иначе говоря, это одни из самых высоких потерь. Только в 1941-1942 годах безвозвратные потери врачебного и среднего медицинского состава составили 11,5 тыс. человек. Потери санинструкторов и санитаров тогда же - 22 217 человек. Другая цифра. 70 процентов раненых благодаря стараниям медиков вернулись в строй. И помимо спасенных жизней это было важно и в стратегическом отношении - "обстрелянные" солдаты по сравнению с новобранцами лучше чувствовали опасность, умели ориентироваться в бою. В принятии решения об организации этой выставки есть и личный момент для меня. Мой отец прошел войну и он рассказывал, как во время прорыва "Голубой линии" на Северном Кавказе один из батальонов его полка попал в сложнейшие условия, был контратакован немцами. Две медсестры ночью вместе с музыкантами вынесли всех раненых. История 1-го батальона 308-го полка трагична - он погиб. Но все раненые, которых вытащили эти две девочки, остались живы. Это было весной 1943 года.

Каким вы видите соотношение личных историй и истории страны, которую презентует музей?

Алексей Левыкин: Когда я учился в аспирантуре МГУ, конечно, в большей степени мы обращали внимание на мощные исторические процессы, изучали закономерности, часто отодвигая историю небольших событий или личные истории людей.

Сейчас интерес к "микроистории" растет, поскольку открываются архивы, появляется много новых материалов для исследования. В этом есть и плюсы, и минусы. Минус в том, что широта используемых источников не влечет за собой гарантии компетентности тех, кто ими пользуется. Плюс в том, что мы видим очевидный интерес общества к истории. Обратите внимание, как востребован сегодня интерес к истории своей семьи в истории большой страны. Я сам этому искушению не смог противиться. Этому, наверное, еще способствовал отец, который успел написать воспоминания, рассказать о своей деревне, о семье. Микроистория действительно очень важна.

Тем не менее, несмотря на интерес к истории, исторические и краеведческие музеи по популярности уступают художественным.

Алексей Левыкин: В целом, да. Но 1 миллион 300 тысяч посетителей в год, которые приходят в Исторический музей, - это достаточно высокий показатель, которого достигают немногие художественные музеи.

Что такое актуальный исторический музейный проект сегодня?

Алексей Левыкин: Любая тема может быть актуальной, если она представлена интересно, на богатом историческом материале. Скажем, выставка "Фаберже и придворные ювелиры" в нашем музее пользовалась вниманием и прессы, и публики. За рядом предметов стоит яркая история мастеров и владельцев. Мы можем оценить эстетические вкусы того времени, представить повседневный быт конца XIX - начала XX века. Наконец, мы впервые показали сокровища полковых музеев, их вообще до этого видели только хранители музея. Мы решили продлить выставку, чтобы у москвичей еще была возможность ею насладиться.

За рубежом очень популярны археологические выставки, посвященные отдельным эпохам. Скажем, огромным успехом пользовалась выставка "Викинги", показанная в музеях Берлина, Национальном музее Дании, Британском музее. К слову, на ней были представлены сотни экспонатов из нашего музея. Мы тоже решили подготовить выставку о викингах, но сфокусировать внимание на их роли в истории России. Они сформировали ядро древней государственности.

Достаточно до Новгорода доехать, чтобы в этом убедиться...

Алексей Левыкин: Можно и до Смоленска, до Гнездово, где наш музей проводит раскопки. Смоленская земля сыграла огромную роль в создании Древнерусского государства. Здесь был конгломерат поселений, где действовали славянские племена, племена викингов, где шла торговля со всем миром. Например, в нашем собрании хранится китайское платье Х века, которое было найдено в захоронении девушки из рода викингов в одном из курганов Смоленщины. Конечно, этот памятник будет присутствовать на выставке. Надеюсь, мы сможем открыть эту выставку в конце года.

Памятник с миром

Очевидно, что мещанин Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский для вас не только бронзовые фигуры у храма Василия Блаженного, но люди, входящие в круг ваших научных размышлений. Но если говорить о памятнике им, который находится на балансе Исторического музея и на который был объявлен краудфандинг, то его реставрация должна была начаться после Парада Победы 9 мая. Что сейчас с реставрацией?

Алексей Левыкин: В результате краудфандинга музеем было собрано более 16 миллионов рублей. Свой вклад в сбор средств на реставрацию внесли и неравнодушные граждане. Серьезную финансовую поддержку проекту реставрации оказали Российское военно-историческое общество (РВИО) и Промсвязьбанк. Сейчас идет процесс согласования заявки на конкурс по проведению реставрационных работ. Мы постараемся закончить процесс согласования документов в июле.На настоящий момент сметная цена реставрации с учетом создания всех инженерных конструкций - 58 млн рублей. Собрано более 16 миллионов, а недостающая сумма покрывается РВИО. Скоро будет подписано соответствующее соглашение между музеем и РВИО.

У нас хранится китайское платье Х века, которое было найдено в одном из курганов Смоленщины

Есть ли аналоги краудфандинга на реставрацию памятников в мире? Вы здесь ориентировались на какой-то опыт?

Алексей Левыкин: Мы ориентировались прежде всего на опыт создания памятника Минину и Пожарскому. Он возводился на народные пожертвования. Даже государь император участвовал как общественное лицо.

Памятник Гоголю по проекту Николая Андреева тоже создавался на народные пожертвования. Москва начала его реставрацию в 2019 году.

Алексей Левыкин: Есть и мировые прецеденты. Лувр, например, объявил краудфандинг на реставрацию Триумфальной арки в саду Тюильри.

Рядом с Историческим музеем идет проектирование музейного квартала, который появится в центре Москвы в 2024 году. Фото: Сергей Михеев/РГ

Выставка, которой не было

К 150-летию В.И. Ленина Исторический музей подготовил проект, который не был показан из-за пандемии. Судя по всему, он мог бы стать резонансным, вызывающим жаркую полемику. Впрочем, если вспомнить, что Ленин терпеть не мог музеи, может, в этой случайности легко усмотреть перст судьбы?

Алексей Левыкин: Откуда это известно, что он терпеть не мог музеи? Это очередной расхожий штамп. Ленин был умнейшим, широкообразованным человеком. А полноценное образование без воспитания общей культуры невозможно. Ленин писал многие свои работы, сидя в библиотеке Британского музея. А значит, проходя в библиотеку, не мог не заметить экспозиций этого великого музея. История музеев в советское время неоднозначна и сложна. Очень грустно смотреть на ТВ псевдоисторические фильмы, где рассказывают, как советское государство только и стремилось, чтобы из музея что-то забрать и продать.

Но распродажи картин из Эрмитажа были. Правда, не во времена Ленина, а двадцать лет спустя после его смерти. И 1970-е были проданы две картины Малевича из Третьяковской галереи.

Алексей Левыкин: Это было в нашей истории, и факт продаж ценностей за рубеж никто не отрицает. Но именно в советское время сформировалась развитая музейная система страны.

Какие акценты при подготовке выставки для вас были наиболее важны?

Алексей Левыкин: Объективность. Для истории сейчас важен объективный подход к событиям, использование широкого круга источников, которые открыты. Эту выставку мы делали совместно с Архивом современной политической истории. Он хранит уникальные памятники, на фоне которых можно было совершенно по-новому представить экспонаты собрания бывшего Музея В.И. Ленина в составе ГИМа. Мы могли бы дать объективную картину жизни этого политика, который сыграл большую роль в мировой истории.

Зрители смогут увидеть выставку?

Алексей Левыкин: Мы создадим ее мультимедийный вариант. Возможно, он будет гораздо шире по составу экспонатов, нежели мы могли себе позволить в реальных пространствах экспозиции. Есть идея представить в виртуальном пространстве Музей Ленина, фонды которого поступили в 1993 году в ГИМ.

Это звонкое слово "Коммунарка"

Сейчас слово "Коммунарка" звучит в связи с больницей и людьми, которые заразились коронавирусом и лечатся там. Но в Коммунарке планируется построить фондохранилище для ряда музеев, в том числе ГИМа. Как сделать так, чтобы оно не превратилось в большую коммунальную квартиру? Какое пространство ГИМ получит в этом фондохранилище? Что планируете показывать там?

Алексей Левыкин: В Коммунарке будут фондохранилища четырех федеральных музеев - Исторического музея, Третьяковской галереи, Музея Победы и РОСИЗО. Сейчас проект в стадии разработки. Идет согласование заданий на проектирование и фондовых помещений, и общественного пространства.

Это решит проблему фондохранилища ГИМа?

Алексей Левыкин: Конечно, нет. Для того чтобы решить проблему, нам нужно фондохранилище только для Исторического музея не менее, чем 100-120 тыс. кв. м, где разместились бы фонды и мастерские реставраторов, экспозиции открытых фондов и пространство для выставок. Но если учесть, что сейчас наши фонды размещаются на 10-12 тысячах кв. м, то прибавка еще 10 тысяч кв. м, конечно, улучшит ситуацию с хранением и даст возможность определенного маневра. Хотя полностью не решает всех наших проблем.

А перспективы есть ?

Алексей Левыкин: Есть пример. В Эрмитаже создано уникальное фондохранилище.

В "Старой деревне"?

Алексей Левыкин: Да. Это уникальный проект мирового масштаба. Не всякий мировой музей располагает таким фондохранилищем. Коллекции Исторического музея приближаются к 5 млн единиц хранения, и пример Эрмитажа нас вдохновляет. А пока мы стараемся улучшить те хранилища, которые есть. Развиваем наши площадки в "Измайлово" как реставрационный центр. Фондохранилище в Коммунарке тоже очень поможет снять нагрузку с исторического здания на Красной площади. Сейчас идет проектирование музейного квартала рядом с Историческим музеем. Мы закладываем в его проект и фондохранилище, и возможность создания открытых фондов.

И где будет этот музейный квартал?

Алексей Левыкин: В самом центре Москвы - это комплекс зданий Старого монетного двора. К 2024 году здесь будут открыты выставочные пространства, площадки открытого фондохранилища Исторического музея. Проектирование должно закончиться в конце 2021 года. Ну а потом начнется работа по созданию музея в этом уникальном памятнике архитектуры старой Москвы.

Прямая речь

Михаил Пиотровский, президент Союза Музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа:

- Фестиваль "Интермузей" прекрасно справляется с задачей, которая стоит и перед Союзом музеев России, - сохранение и развитие единства музейного пространства страны. Сейчас в кризисный момент на первый план выходит забота о музеях региональных, муниципальных, ведомственных. Музеи должны почувствовать поддержку властей. Нельзя допустить, чтобы просвещение и музеи оптимизировали так, как оптимизировали медицину. У нас есть примеры. Нам нужны системы компенсаций, которые помогли бы музеям продержаться в нынешней ситуации. Очень важно поддержать небольшие музеи в небольших населенных пунктах. Этой цели, в частности, служит конкурс "Музей в городе N", который проводит Союз музеев России. Региональные и муниципальные музеи должны ощущать наше внимание и поддержку. В том числе на "Интермузее".

Что нельзя пропустить на "Интермузее-2020"

- Интерактивную выставку на портале imuseum.ru, где участвуют почти 400 музеев России. Истории спасенных шедевров, дневниковые записи хранителей, фотографии и кинохроника военных лет: в фокусе - черно-белые военные будни музеев… Все, что доказывает, что музеи - "Хранители мира".

- Три музея на стенде Калужской области. Каждый год у фестиваля есть регион-партнер. В этом году это Калужская область. На ее стенде - три музея: Калужский музей изобразительных искусств, музейно-краеведческий комплекс "Усадьба Золотарёвых" и, конечно, музей-заповедник "Полотняный Завод", тот самый, связанный с Гончаровыми и с Пушкиным.

- Программу "Музейный гид", подготовленную фондом Владимира Потанина. Тема - "Музеи и будущее, которое мы хотим". Это дискуссионная программа: в ней задействованы 24 музея и 45 выступающих из 7 стран. Если вы хотите понять, почему музеи - один из главных инструментов устойчивого развития, то вам сюда.