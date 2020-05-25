Детский омбудсмен Москвы: Всплеска разводов после пандемии не будет

Всплеска разводов в России после режима самоизоляции ждать не стоит, поскольку у людей появилось время на семью. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

- Если взять статистику Китая, то там количество бракоразводных процессов на 40% увеличилось, - рассказала она в интервью РИА Новости. - Мне кажется, что в России не будет такого критического числа по разводам.

Свою позицию Ярославская объяснила тем, что шок, вызванный постоянным нахождением дома, позже сменился приятными эмоциями и чувствами. "Люди видят друг друга, у них, наконец, есть время на семью", - подчеркнула омбудсмен.