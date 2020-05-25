ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово"

Новости

Володин предупредил о второй волне коронавируса с Запада 14:52
На Урал привезли 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу 14:49
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка 14:48
Костромской парикмахер нон-стоп подстриг 90 человек за два дня 14:44
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 14:36
На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице 14:35
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии 14:32
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара 14:30
Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива" 14:25
Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси 14:22
В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы 14:19
Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании 14:14
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч 14:00
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика 13:55
В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники 13:53
Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы 13:52
Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров 13:46
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра" 13:46
Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе 13:38
Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост 13:36
Молния ударила в самолет над Красноярском 13:35
В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
25.05.2020 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово"

Текст: Владислав Куликов

В Федеральной службы исполнения наказаний России сообщили, что в СИЗО N2 "Лефортово" выявлены три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей.

Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
Число сотрудников ФСИН, у которых выявили коронавирус, выросло вдвое

"Проводятся необходимые лабораторные исследования, - рассказывают в ведомстве. - Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора. Заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное".

Изолированы также лица, контактировавшие с данными арестантами, проводится их тестирование. "Все они также находятся под наблюдением медицинских работников, - подчеркивают во ФСИН. - В целях профилактики в учреждении и на прилегающей к ней территории проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. Организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией".

На время службы личному составу выдаются средства индивидуальной защиты - маски для защиты органов дыхания, перчатки, дезинфицирующие средства. Медицинские работники вдвое увеличили количество обходов и осмотров. "При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - сообщают в тюремном ведомстве. В каждом выявленном случае организуется комплекс мероприятий по изоляции пациента и взятии под наблюдение контактировавших с ним лиц.

Фото: iStock
ФСИН открыла 49 лабораторий для тестирования заключенных на коронавирус

Напомним, СИЗО "Лефортово" является следственным изолятором центрального подчинения. Он не входит в управление ФСИН по Москве. Что же касается в целом столичных изоляторов, то ранее сообщалось о двух выявленных случаях COVID-19 у заключенных. "Они находятся в больнице МСЧ-77 ФСИН России. Заболевание протекает в легкой форме", сообщили в управлении ФСИН по Москве.

Лица с подозрением на вирусную инфекцию (из тех, кто находится под стражей в столичных СИЗО) содержатся в отдельном корпусе на базе СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве. За ними организовано постоянное медицинское наблюдение.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти