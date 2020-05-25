ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово"

В Федеральной службы исполнения наказаний России сообщили, что в СИЗО N2 "Лефортово" выявлены три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию среди лиц, содержащихся под стражей.

"Проводятся необходимые лабораторные исследования, - рассказывают в ведомстве. - Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора. Заболевание протекает в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное".

Изолированы также лица, контактировавшие с данными арестантами, проводится их тестирование. "Все они также находятся под наблюдением медицинских работников, - подчеркивают во ФСИН. - В целях профилактики в учреждении и на прилегающей к ней территории проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. Организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией".

На время службы личному составу выдаются средства индивидуальной защиты - маски для защиты органов дыхания, перчатки, дезинфицирующие средства. Медицинские работники вдвое увеличили количество обходов и осмотров. "При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - сообщают в тюремном ведомстве. В каждом выявленном случае организуется комплекс мероприятий по изоляции пациента и взятии под наблюдение контактировавших с ним лиц.

Напомним, СИЗО "Лефортово" является следственным изолятором центрального подчинения. Он не входит в управление ФСИН по Москве. Что же касается в целом столичных изоляторов, то ранее сообщалось о двух выявленных случаях COVID-19 у заключенных. "Они находятся в больнице МСЧ-77 ФСИН России. Заболевание протекает в легкой форме", сообщили в управлении ФСИН по Москве.

Лица с подозрением на вирусную инфекцию (из тех, кто находится под стражей в столичных СИЗО) содержатся в отдельном корпусе на базе СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве. За ними организовано постоянное медицинское наблюдение.