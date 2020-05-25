Габулов рассказал об объединении ФК "Долгопрудный" и "Олимпа"

В понедельник было официально объявлено об объединении футбольных клубов "Долгопрудный" и "Олимп". О будущем команды, желании участвовать в ФНЛ и многом другом в интервью "РГ" рассказал председатель совета директоров объединенного клуба Владимир Габулов.

Владимир, как родилась эта идея?

Владимир Габулов: Расскажу, как все было. Мы прекрасно понимали, что развивать футбольный клуб без привлечения болельщиков невозможно. Растить молодое поколение в академии без привязки к конкретному городу тоже - ребята должны воспитываться в том числе на патриотизме, традициях, любви к своему клубу. Юридически "Олимп" был прописан в Химках. Мы уже перерегистрировали фактический адрес на Москву, но найти свою аудиторию болельщиков в столице очень сложно. На это могут уйти годы, а может и десятки лет. Мы решили, что нужно провести переговоры с представителями одного из соседних городов - например, в Подмосковье. У нашего учредителя родилась идея пообщаться с руководителями "Долгопрудного", чтобы объединить усилия, расширить профессиональные, финансовые и административные возможности и создать одну, потенциально мощную структуру.

Как все дальше происходило?

Владимир Габулов: Я связался с руководством "Долгопрудного", те откликнулись с большим энтузиазмом. Более того: мы буквально за пару дней обговорили все нюансы. Быстро пришли к мнению, что объединение клубов возможно и принесет результат. Поняли: нужна общая структура, которая позволит развивать все направления футбольного хозяйства. Мы создаем не просто клуб, это проект, включающий в себя вертикаль от детской академии до клуба, выступающего на самом высоком уровне. На первых этапах - в ФНЛ. В ходе обсуждений были приятно удивлены, что руководители "Долгопрудного", наши учредители и я одинаково видим, как должен развиваться клуб.

Какая у нового клуба стратегия?

Владимир Габулов: Мы должны вкладывать в подрастающее поколение. При этом финансовые затраты на подготовку игроков должны быть рациональны. Только при таком подходе можно выстроить правильную структуру. Наше мнение: если есть команда, выступающая на высоком уровне, то должна быть еще одна для молодежи, играющая рангом ниже. А для юношей - команда в любительской лиге. Фундаментом всей этой вертикали станет академия, которая должна ежегодно готовить для всех этих команд амбициозных и талантливых ребят.

Почему вы выбрали именно "Долгопрудный"?

Владимир Габулов: У этого клуба уже есть сложившиеся футбольные традиции, свои болельщики, четко выстроенная структура управления. Есть опыт подготовки молодежи. По итогам сезона команда заняла в своей зоне ПФЛ второе место, до первого не хватило всего одного очка - такой результат заслуживает уважения. Это частный клуб, не имеющий отношения к бюджетному финансированию. В новом сезоне, объединившись, нам хотелось бы выступать в ФНЛ. Хочу сказать, что мы как новый клуб уже соответствуем всем требованиям лицензирования для участия в Первом дивизионе. Хотели бы также заявить вторую команду в ПФЛ, третью - в любительскую лигу КФК.

А что с инфраструктурой?

Владимир Габулов: Мы занимаемся этим вопросом. Определились с местом, где команда будет базироваться, - недалеко от Долгопрудного. Сейчас мы укладываем на базе синтетическое поле, после чего приступим и к натуральному. В активной фазе переговоры с администрацией города по замене покрытия на стадионе "Салют". Плюс хотим улучшить еще пару моментов, чтобы арена соответствовала всем необходимым для ФНЛ критериям. Самое главное - от администрации Долгопрудного хотим получить согласие на реализацию плана по развитию академии.

Как будет называться команда?

Владимир Габулов: "Олимп-Долгопрудный". Наше объединение - на базе юридического лица "Долгопрудного". Сейчас утрясаем юридические формальности с РФС, ведем переговоры об изменении названия команды. Все-таки объединение - это нечастая практика. Хочу подчеркнуть, что все средства, вкладываемые в клуб, - частные. Учредители заходят в клуб с равными долями - 50 на 50. Одна из наших основных задач - развитие футбола в Долгопрудном. Это в том числе и социальная ответственность: будем привлекать молодежь в академию, а болельщиков - на стадион.

Будете покупать опытных, известных игроков, или в основном будет играть молодежь?

Владимир Габулов: Пока могу сказать точно, что главным тренером команды будет Ринат Саярович Билялетдинов. Старшим тренером станет Дмитрий Ефремов, возглавлявший "Долгопрудный" в прошлом сезоне. Он обладает категорией "А", сейчас поступит на обучении категории "Pro". Основной уклон будет сделан на работу с молодежью. При этом в "Долгопрудном" есть опытные, мастеровитые футболисты, на которых мы рассчитываем и в плане помощи в развитии перспективных ребят. В новую команду войдут лучшие игроки "Долгопрудного" и "Олимпа". Хотя не исключаю, что если мы окажемся в ФНЛ, то будем усиливаться со стороны. Но это определит спортивный отдел клуба совместно с тренерским штабом. Кстати, опытный управленческий штаб "Долгопрудного" продолжит работу и в новом клубе. Также будет создан совет директоров, в который войдут два учредителя от "Долгопрудного" и один от "Олимпа", а я займу должность его председателя.

Насколько реальны шансы новой команды оказаться в ФНЛ в следующем сезоне?

Владимир Габулов: Мы уже подали документы на лицензирование от объединенного клуба. На каждом этапе мы вели диалог с руководством РФС, ФНЛ и ПФЛ, чтобы не совершить юридических ошибок или неточностей. На данный момент в ФНЛ планируют участие 22 клуба: пять победителей зон ПФЛ и 17 участников первого дивизиона. Так получилось, потому что РФС принял решение: из ФНЛ по итогам сезона никто не вылетает.

Теперь все зависит от лицензирования: если один или несколько клубов из этого списка его не пройдут, то дальше рассматривать будут других потенциальных участников. Среди них клубы, которые также проходят лицензирование для ФНЛ, но по спортивному принципу отобраться не смогли. Более полные критерии будут позже определены исполкомом РФС, но основное - соответствие требованиям первого дивизиона. Еще раз подчеркну: меня радует, что наш клуб по всем этим параметрам проходит. У нас есть и стадион, и функционирующая академия с командами каждого возраста, и на 100% частное финансирование для обеспечения этой структуры. Не все клубы такими возможностями обладают.