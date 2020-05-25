Когда в Подмосковье откроются кафе и химчистки

Следующим шагом в смягчении коронавирусных ограничений в Подмосковье может стать открытие ресторанов, кафе, химчисток, парикмахерских и других предприятий сферы услуг, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Как скоро это случится, власти объявят в ближайшие дни, проанализировав результаты первого этапа снятия ограничений.

К нему область подошла с таким результатом: всего зафиксировано 33 515 заболевших. Выздоровели 5520 человек, скончались 329. Но главное - удалось сократить поток тяжелых больных. "Еще несколько дней назад больницы принимали по 100-200 пациентов ежедневно, сегодня поступают не более 50 человек", - рассказал Воробьев. Поэтому область, открыв на первом этапе смягчения ограничений почти 2 тысячи промышленных предприятий и возобновив строительство во всех сферах, сегодня дала добро на работу автосалонов и офисов продажи жилья на строительных площадках.

Возобновляется работа МФЦ. Пока только для юрлиц, по записи и ограниченному количеству услуг, которые невозможно оформить онлайн. Но скоро в МФЦ начнут принимать и физлиц, хотя, отметил губернатор, было бы идеально, если бы гражданам вообще не нужно было ходить в центры, а все услуги можно было получать дистанционно. "Я уверен, скоро у нас так и будет", - подчеркнул Воробьев.

Разрешена работа каршеринга - на тех же самых условиях, что и в Москве. Арендовать машину можно не менее чем на 5 дней, а после каждого завершения аренды она должна проходить дезинфекцию. Начали принимать граждан шиномонтажи, которые до этого работали только на обслуживании служебного транспорта и аварийном ремонте. Открылись базы футбольных клубов. Спортсменам разрешили тренироваться при соблюдении санитарных стандартов.

Отменив цифровые пропуска на передвижение по Подмосковью, власти при этом ужесточили масочный режим. Появление без масок в общественном транспорте, включая такси, в магазинах, аптеках и поликлиниках, в местах общего пользования многоквартирных домов, на вокзалах и платформах, в тоннелях, а также на всех работающих предприятиях будет караться штрафом. До этого момента штрафы в Подмосковье за отсутствие масок не выписывали, ограничиваясь предупредительной беседой. Воробьев рекомендует жителям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции. Пока COVID-19 не побежден, пожилым лучше поберечь себя.