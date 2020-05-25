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25.05.2020 20:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минкомсвязь разработает приложение на замену паспорту

Текст: Ирина Алпатова
С 1 июля в Москве может стартовать эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо российского паспорта. О подготовке соответствующего проекта постановления сообщили "РГ" в пресс-службе Минкомсвязи. Эксперимент продлится до конца 2021 года.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Вместо паспорта мобильное приложение под названием "Мобильный идентификатор" можно будет использовать для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Например, с помощью мобильного приложения можно будет купить авиа- и железнодорожные билеты, посетить музей, приобрести алкоголь и сигареты, оформить пропуск в здание с КПП и так далее.

Минкомсвязь расширила список банков для авторизации на госуслугах

Установка "Мобильного идентификатора" будет возможна только при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Для активации приложения надо будет посетить МФЦ Москвы.

Несмотря на то, что старт эксперимента планируется на 1 июля, разработка самого приложения завершится ближе к осени, говорят в министерстве. А пока идет проработка деталей документа.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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