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25.05.2020 13:03
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

25 мая - видеоинтервью с Сергеем Морозовым о роли искусственного интеллекта в борьбе с короновирусом

Сегодня, 25 мая, на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью с Сергеем Павловичем Морозовым - главным внештатным специалистом по лучевой и инструментальной диагностике, директором Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы.
Фото: mosgorzdrav.ru Фото: mosgorzdrav.ru
Фото: mosgorzdrav.ru

Сергей Павлович - доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

В беседе с редактором отдела Москва "РГ" Любовью Проценко он расскажет, как в борьбе с коронавирусной инфекцией столице помогает искусственный интеллект.

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