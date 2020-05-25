Сегодня, 25 мая, на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью с Сергеем Павловичем Морозовым - главным внештатным специалистом по лучевой и инструментальной диагностике, директором Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы.

Фото: mosgorzdrav.ru