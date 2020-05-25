Население Воронежской области поддерживает развитие атомной энергетики

78,5% жителей Воронежской области считают, что атомную энергетику стоит активно развивать или сохранять на прежнем уровне. В городе атомщиков Нововоронеже этот показатель равен 84,8%.

Такие итоги социологического опроса населения региона представила исследовательская компания "ЭлаНКом". Опрос проводился в марте 2020 года среди жителей Воронежа и самых крупных районных центров региона: Борисоглебска, Россоши, Лисок, Острогожска, а также в городе атомщиков - Нововоронеже.

Также по результатам исследования 73% респондентов одобряют использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией. В городе-спутнике Нововоронежской АЭС этот показатель выше и составляет 77,8%. Положительно относятся к деятельности Нововоронежской АЭС 67% жителей Воронежской области, также почти 60% опрошенных считают наличие атомной станции весомым преимуществом перед соседними регионами.

"В современных условиях атомная энергетика - один из важнейших секторов экономики России. Вектор социального настроения общества - важный фактор в развитии отрасли. Показатели отношения к деятельности Нововоронежской станции, к развитию атомной энергетики по итогам опроса остались высокими по сравнению с прошлым годом, что говорит о стабильно благоприятном отношении к использованию АЭС для энергоснабжения региона и страны в целом", - отметил директор Нововоронежской АЭС, депутат Воронежской областной Думы Владимир Поваров.

Также большинство опрошенных (59,6%) считают атомную энергетику эффективной заменой нефти и газу, пользой для человечества и дешевой электроэнергией. Эти ассоциации сохранили лидирующие позиции по сравнению с исследованием 2019 года.

Для 76% нововоронежцев атомная энергетика - это передовые технологии, создание инноваций, приближающих будущее, помощь в развитии региона, польза для человека и безопасный, надежный источник энергии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.