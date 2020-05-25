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25.05.2020 17:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От москвичей ждут идей по развитию электронных услуг и сервисов в ЖКХ

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве начался второй этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы". Москвичи могут предлагать свои идеи по развитию электронных услуг и сервисов в сфере ЖКХ до 27 мая на портале crowd.mos.ru. 30 и 31 мая состоится голосование за отобранные экспертами идеи, а жители столицы определят лучшие. Самые популярные предложения будут реализованы.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"К моменту запуска проекта на платформе зарегистрировались около 16 тысяч участников. Из них количество новых участников краудсорсинговой платформы - около шести тысяч пользователей", - рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Во втором этапе краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы" можно предлагать идеи по трем направлениям: "Услуги для юридических лиц", "Услуги для физических лиц", а также по развитию единого личного кабинета на портале mos.ru. Кроме того, состоятся обсуждения по двум темам - "Новые электронные услуги в жизнедеятельности города" и "Коммерческие услуги в электронном виде в сфере ЖКХ".

"Мы проведем тщательный отбор идей всех участников второго этапа краудсорсинг-проекта, выделив при этом самые современные и технологичные предложения, благодаря которым новые электронные услуги можно будет получить быстро и качественно", - отметил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.

Напомним, платформа crowd.mos.ru начала работать в 2014 году. За это время более 2018 тысяч москвичей присоединились к 23 проектам и предложили более 104 тысяч идей, из которых примерно четыре тысячи эксперты отобрали для дальнейшей реализации.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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