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Шесть миллионов москвичей протестируют в ближайшее время на иммунитет к COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции в информагентстве "Россия сегодня" руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

За первые две недели самого масштабного в мире исследования проверено 50 тысяч жителей столицы. В среднем у 12,5 процента горожан иммунитет к коронавирусу сформирован или формируется. Об этом свидетельствует наличие в крови иммуноглобулина G. Иммуноглобулины - это биологически активные белковые соединения крови (антитела). Они принимают участие в формировании иммунного ответа на вторжение чужеродных агентов: бактерий, вирусов. Иммуноглобулины класса G - тяжелая артиллерия, с помощью которой организм борется против чужаков.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Положительный тест на антитела может означать иммунитет не только к COVID-19

В ходе тестирования могут быть выявлены и иммуноглобулины класса M. Их называют "антителами тревоги", они первыми реагируют на вторжение коронавируса. Наличие их свидетельствует о начальной стадии заболевания. Возможно, человек перенесет его легко или даже не заметит, но для окружающих он опасен, так как распространяет заразу. Поэтому у москвичей, в крови которых будет обнаружен иммуноглобулин М, отметил Хрипун, будет сделан тест ПЦР- мазок из носоглотки и зева: "Не факт, что они заболеют, но понаблюдать за ними нужно". Анализ на иммунитет проводится у москвичей, взятых методом случайной выборки. Они приходят в одну из 30 поликлиник по приглашению по СМС. Вторая группа - это пациенты стационаров, которые лечатся от других болезней. Третья - работники городских служб - полицейские, сотрудники сферы ЖКХ и других. И четвертая - переболевшие COVID-19, по анализам которых можно будет посмотреть, как ведет себя иммунитет. Вопрос, насколько длителен он, интересует медиков. Большинство из них сходятся во мнении, что осенью столицу ждет вторая волна коронавируса. А может быть, он скоро станет сезонным явлением, каким сегодня является грипп. Увидеть результаты тестирования москвичи смогут в своей электронной карте. Общие данные по коллективному иммунитету будут сообщать каждые две недели по иммуноглобулину G и раз в месяц - по иммуноглобулину M.

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