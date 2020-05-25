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25.05.2020 01:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стимул для сердца

Более 18,5 тысячи соцработников получат выплаты за работу во время пандемии
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 110(8164)
Более 18,5 тысячи сотрудников социальных учреждений столицы, которые участвуют в борьбе с COVID-19, получат городские и федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях режима повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, доплаты для работников стационарных учреждений установлены начиная с 15 апреля по 15 июля. Для сотрудников, обслуживающих москвичей на дому, начиная с 26 марта по 30 июня. В пору пандемии работы у каждого сотрудника соцслужбы прибавилось - теперь даже айтишник районного центра соцзащиты, кроме своих прямых обязанностей по звонку бежит в магазин или аптеку, чтобы доставить одинокому пенсионеру все самое необходимое. Помогают всем, даже тем, кто раньше никогда не обращался за социальными услугами. И если до пандемии у соцзащиты было примерно 130 тысяч подопечных горожан, то теперь к ним прибавилось еще 1,9 миллиона москвичей старше 65 лет и с хроническими болезнями, которые соблюдают режим самоизоляции. По решению главы города теперь все соцработники будут получать стимулирующие выплаты.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Врачам стационарных организаций соцобслуживания установлена надбавка 40 тысяч, а в случае выявления в организации коронавируса - до 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, специалистов по работе с семьей и реабилитации, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч, а при работе с заболевшими - 35 тысяч. Для младшего персонала доплаты - 5 тысяч и 20 тысяч, для технических работников - 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Социальным работникам будут дополнительно выплачивать 25 тысяч рублей, специалистам (помощникам) по уходу сторонних организаций - 20 тысяч, в случае выявления вируса в организациях - 25 тысяч.

Выплату в размере 25 тысяч рублей получат все сотрудники организаций соцобслуживания, которые работают и помогают москвичам на дому. Кроме того, доплата в размере 100 процентов оклада в месяц положена сотрудникам пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических интернатов, центров содействия семейному воспитанию, переведенным на непрерывный, то есть сменный режим работы.

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