Устроившие драку в самолете мужчины задержаны в аэропорту Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово задержаны два авиадебошира, устроившие драку на борту самолета. Командир рейса Сочи - Москва вызвал наряд полиции по прибытии в столицу.

По данным управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, во время стоянки воздушного судна и подготовки к высадке, один из мужчин облокотился на кресло, задев сидящего пассажира. В результате между ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку, пишет ТАСС.

Двое граждан 1986 и 2001 годов рождения были задержаны и доставлены в дежурную часть. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.