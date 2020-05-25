В МВД предупредили о новом способе мошенников красть личные данные

Способы хищения личных данных граждан оказались усовершенствованы. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что теперь "продвинутые" мошенники создают фейковые сайты для выплаты детских пособий. О таких сайтах-дублерах кибермошенники рассылают СМС-сообщения и электронные письма с призывом пользоваться их сервисом для оформления выплат.

Люди на этих сайтах регистрируются и таким образом сообщают аферистам информацию из своего кабинета на портале "Госуслуги". По сути, новое здесь - только в "наживке", которая побуждает граждан сообщить свой логин и пароль. Все остальное - давно проверенный механизм обмана. Например, одна буква, цифра или доменное имя в очень похожем фейковом сайте, не совпадающие с официальным сайтом. Еще один признак подделки - требование оплатить перевод денег, просьба сообщить данные банковской карты якобы для проверки.

Такая виртуальная ловушка может внедрить вирус. Поэтому в полиции настоятельно рекомендуют оформлять пособия только на официальном сайте, внимательно проверять адресную строку браузера и поставить хороший антивирус, который автоматически распознает подобные фейковые сайты.