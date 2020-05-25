В Подмосковье задержали надругавшегося над военным мемориалом вандала

В Подмосковье полицейские задержали 31-летнего мужчину, который раскидал цветы и повредил венок у обелиска Воинской славы, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Черноголовке. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда мужчина подошел к памятнику и убедившись, что за ним никто не наблюдает стал ногой бить по венку, сделанному в виде красной звезды, который был возложен к обелиску Воинской славы.

Петрова рассказала, что участковые уполномоченные установили и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказала начальник пресс-службы.