Новости

Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса 17:40
В Екатеринбурге из-за урагана погиб крановщик 17:39
Украинские работники снова отправились в Польшу 17:36
Глава Севастополя поручил выплатить майские премии медикам до 3 июня 17:35
Приговор Полу Уилану вынесут 15 июня 17:34
Одобрение ипотеки под 6,5% получает 78% заемщиков 17:30
В Подмосковье задержали надругавшегося над военным мемориалом вандала 17:24
Ростуризм: Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма нет 17:20
В Минэнерго выразили надежду на балансировку рынка нефти в июне-июле 17:20
COVID-19 подтвердился у первого зампреда правительства Ульяновской области 17:20
От москвичей ждут идей по развитию электронных услуг и сервисов в ЖКХ 17:12
В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана 17:07
В Казани 100 самозанятых получат по 100 000 рублей 17:07
Mercedes показал первое изображение нового S-Class 17:05
АвтоВАЗу на заметку: как создать Lada Vesta с помощью одного робота 17:01
Санитарные рекомендации для турииндустрии доработают в течение недели 17:00
Подмосковные МФЦ откроются для граждан на следующей неделе 16:57
Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса 16:56
СПбГУ запустил образовательный проект "Знания дома" 16:53
Путин предложил Россию в качестве председателя организации по контролю за ракетными технологиями 16:37
Правительство утвердило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года 16:36
У главы минздрава Красноярского края выявили коронавирус 16:36
Один из задержанных в Варшаве демонстрантов может быть болен COVID-19 16:35
ФСИН: Выявлено 238 случаев COVID-19 у заключенных 16:32
Соседи заглушили громкий Ford Mustang монтажной пеной 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 17:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержали надругавшегося над военным мемориалом вандала

Текст: Александр Степанов

В Подмосковье полицейские задержали 31-летнего мужчину, который раскидал цветы и повредил венок у обелиска Воинской славы, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Госдума вводит уголовное наказание за вандализм на мемориалах

Инцидент произошел в минувшие выходные в Черноголовке. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда мужчина подошел к памятнику и убедившись, что за ним никто не наблюдает стал ногой бить по венку, сделанному в виде красной звезды, который был возложен к обелиску Воинской славы.

Петрова рассказала, что участковые уполномоченные установили и доставили в отдел полиции 37-летнего местного жителя. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказала начальник пресс-службы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
За сутки в России подтверждено 8946 случаев COVID-19 в 83 субъектах
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"