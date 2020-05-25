В Рязани "Газель" столкнулась со "скорой", пять человек пострадали

В Рязани "Газель" не уступила дорогу автомобилю реанимации, который от удара перевернулся. В ДТП пострадали пять человек, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла в 6:45 около дома 13 по улице Есенина. "Газель" на регулируемом перекрестке улиц Грибоедова и Свободы завершала маневр на разрешающий сигнал светофора. В это время по улице Есенина со стороны Театральной площади выехал автомобиль скорой помощи Fiat Ducato. Реанимобиль проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, но при этом у него были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал, подчеркнули в ведомстве. "Газель" не пропустила скорую, автомобили столкнулись.Удар от столкновения был такой силы, что реанимобиль упал на бок.

В результате аварии получили травмы оба водителя: 30-летний водитель "Газели" и 45-летний водитель "скорой", оба жители Рязани. Пострадали также три человека в реанимобиле: двое мужчин 47 и 48 лет и 36-летняя женщина.

Госавтоинспекция проводит проверку случившегося.