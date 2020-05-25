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25.05.2020 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице открывается онлайн-школа городского пчеловодства

Текст: Ирина Огилько
"Мосприрода" совместно с проектом "Городское пчеловодство" запускает курс образовательных лекций по пчеловодству. Занятия будут идти онлайн с 26 по 29 мая на YouTube-канале. Начнут с первой в Москве пасеки в Измайлово, которую завел в XVII веке царь Алексей Михайлович, а дальше рассказ пойдет о современной сотне пасечников, поставивших улья на свои балконы. Подробности рассказали "РГ" пчеловоды и разработчики онлайн-курса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мысленно перенесемся в Париж. Видели Собор Парижской Богоматери, а Дом инвалидов, музей Орсе? На крышах этих достопримечательностей и тысячи других зданий живут пчелы. Появились они неспроста: пчелиный воск издревле собирали церкви, а на крышах офисов и музеев пчел стали разводить в XX веке для спасения насекомых от химических обработок полей. Мед, изготавливаемый городскими "труженицами", продают в музейных лавках по 10-15 евро за сувенирную баночку.

Фото: iStock
Фермеры и пчеловоды получили онлайн-платформу спасения

А теперь вернемся обратно в Москву. Конечно, климат холоднее, транспорта больше, но зато весной и летом такое буйство цветов, что пчелам есть где полетать. Насмотревшись на заграничный опыт житель Сходни три года назад привез с дачи улей и поставил его на свой балкон на 6 этаже в 12-этажном панельном доме на улице Нелидовская. Это актер театра "Оранжевое небо" Андрей Кожарский, увлекающийся пчеловодством восемь лет. "Соседям пчелы не досаждают, иначе жаловались бы, - рассказывает "РГ" Андрей Кожарский. - На балконе у меня всегда открытое окно, напротив летка через который пчелы вылетают из своего дома. Всего в улье живет порядка 60 тысяч пчел. Они знают дорогу к своему дому, поэтому на другие балконы не летят, их даже в моих комнатах нет. Им там нечего делать. Но для безопасности, когда сам открываю улей, обязательно надеваю защитный костюм с сеткой и использую специальный "дымарь" в виде чайничка с гармошкой. Это устройство пускает направленный дым, который дезориентирует пчел. Они считают, что начался пожар, и последнее о чем думают - меня ужалить. Кстати, городские пчелы, в отличие от дачных почти не кусают".

По его словам, неудобств от пчел немного: гулять, кормить и причесывать не нужно. А выгода большая - получаемый мед повышает иммунитет. Как уверяет актер, в прошлом году он накачал с балкона 25 кг меда. Но прежде чем есть, отнес в городскую лабораторию на проверку. "Специалисты дали сертификат, что мед безопасен, а основная пыльца в нем с ивы. Я ел всю зиму и друзей угощал", - заверяет пчеловод.

Как рассказала "РГ" заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, начинающему пчеловоду заводить пчел на балконе не рекомендуется. Прежде чем покупать пчел и амуницию, нужно пригласить представителя комитета по ветеринарии Москвы для ознакомления с обстановкой и выдачи специального разрешения. Потом ветеринар осматривает пчел и выдает ветпаспорт - один на всю "семью". "Пчелы могут стать переносчиками опасных для людей болезней, паразитов, бактериальных и инфекционных заболевания,- рассказывает Струкова. - Поэтому с периодичностью их нужно обрабатывать от клеща Варроа. С соседями также необходимо договориться заранее". Однако специалисты рекомендуют выбирать для разведения пасеки места, хотя бы минимально отдаленные от жилых построек.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Как начать заниматься пчеловодством

Струкова отметила, что начинающему пчеловоду лучше сначала поухаживать за пасекой наставника и потом заводить своих пчел. Стоимость пчел, улья и амуниции вполне приемлемая - около 15 тысяч рублей, и приобрести все это можно по интернету. Специалисты уверены, что после онлайн-курса Мосприроды к столичным пасекам добавятся новые. Как рассказали в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", а здесь только закончился курс о городских пасечниках, из тысячи слушателей было с десяток увлеченных. Судя по их вопросам, они всерьез задумались о меде, пусть и не с видом на Эйфелеву башню, зато своем без сахара и красителей.

Кстати

Наибольшее число городских пасек во Франции, только в Париже их более тысячи. Чуть меньше - в городах Германии, Англии и Японии.

Необходима предварительная регистрация. Начало занятий каждый день в 20.00.

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