В столице открывается онлайн-школа городского пчеловодства

Мысленно перенесемся в Париж. Видели Собор Парижской Богоматери, а Дом инвалидов, музей Орсе? На крышах этих достопримечательностей и тысячи других зданий живут пчелы. Появились они неспроста: пчелиный воск издревле собирали церкви, а на крышах офисов и музеев пчел стали разводить в XX веке для спасения насекомых от химических обработок полей. Мед, изготавливаемый городскими "труженицами", продают в музейных лавках по 10-15 евро за сувенирную баночку.

А теперь вернемся обратно в Москву. Конечно, климат холоднее, транспорта больше, но зато весной и летом такое буйство цветов, что пчелам есть где полетать. Насмотревшись на заграничный опыт житель Сходни три года назад привез с дачи улей и поставил его на свой балкон на 6 этаже в 12-этажном панельном доме на улице Нелидовская. Это актер театра "Оранжевое небо" Андрей Кожарский, увлекающийся пчеловодством восемь лет. "Соседям пчелы не досаждают, иначе жаловались бы, - рассказывает "РГ" Андрей Кожарский. - На балконе у меня всегда открытое окно, напротив летка через который пчелы вылетают из своего дома. Всего в улье живет порядка 60 тысяч пчел. Они знают дорогу к своему дому, поэтому на другие балконы не летят, их даже в моих комнатах нет. Им там нечего делать. Но для безопасности, когда сам открываю улей, обязательно надеваю защитный костюм с сеткой и использую специальный "дымарь" в виде чайничка с гармошкой. Это устройство пускает направленный дым, который дезориентирует пчел. Они считают, что начался пожар, и последнее о чем думают - меня ужалить. Кстати, городские пчелы, в отличие от дачных почти не кусают".

По его словам, неудобств от пчел немного: гулять, кормить и причесывать не нужно. А выгода большая - получаемый мед повышает иммунитет. Как уверяет актер, в прошлом году он накачал с балкона 25 кг меда. Но прежде чем есть, отнес в городскую лабораторию на проверку. "Специалисты дали сертификат, что мед безопасен, а основная пыльца в нем с ивы. Я ел всю зиму и друзей угощал", - заверяет пчеловод.

Как рассказала "РГ" заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, начинающему пчеловоду заводить пчел на балконе не рекомендуется. Прежде чем покупать пчел и амуницию, нужно пригласить представителя комитета по ветеринарии Москвы для ознакомления с обстановкой и выдачи специального разрешения. Потом ветеринар осматривает пчел и выдает ветпаспорт - один на всю "семью". "Пчелы могут стать переносчиками опасных для людей болезней, паразитов, бактериальных и инфекционных заболевания,- рассказывает Струкова. - Поэтому с периодичностью их нужно обрабатывать от клеща Варроа. С соседями также необходимо договориться заранее". Однако специалисты рекомендуют выбирать для разведения пасеки места, хотя бы минимально отдаленные от жилых построек.

Струкова отметила, что начинающему пчеловоду лучше сначала поухаживать за пасекой наставника и потом заводить своих пчел. Стоимость пчел, улья и амуниции вполне приемлемая - около 15 тысяч рублей, и приобрести все это можно по интернету. Специалисты уверены, что после онлайн-курса Мосприроды к столичным пасекам добавятся новые. Как рассказали в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", а здесь только закончился курс о городских пасечниках, из тысячи слушателей было с десяток увлеченных. Судя по их вопросам, они всерьез задумались о меде, пусть и не с видом на Эйфелеву башню, зато своем без сахара и красителей.

Кстати

Наибольшее число городских пасек во Франции, только в Париже их более тысячи. Чуть меньше - в городах Германии, Англии и Японии.

Необходима предварительная регистрация. Начало занятий каждый день в 20.00.