Вильфанд рассказал о возвращении обычной для мая погоды

Уже на этой неделе температура воздуха на территории европейской части России повысится до обычных значений. А вот в Сибири, наоборот, похолодает.

Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник столбики термометров в Москве поднимутся до отметки +18 градусов, в четверг воздух прогреется до +20, а в выходные 20-22. "Это уже майская погода. Давление начнет расти, поэтому осадков практически не будет. Небольшой дождь возможен лишь в среду", - отметил специалист.

А в Сибири в среду похолодает до 18 градусов. "Антициклон, который там правил бал, уходит, давление падает, температурный фон приходит в норму", - добавил Вильфанд.