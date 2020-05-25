Власти Москвы рассказали о планах открыть рестораны

Заведения общепита и сферы услуг в Москве могут открыться после того, как заработают непродовольственные магазины. Об этом в эфире "России 24" заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

В числе прочего власти рассматривают возможность открытия летних веранд, отметил Ефимов. "Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем", - прокомментировал он ближайшие перспективы столичного общепита.

Заммэра подчеркнул, что любой ресторан характеризует значительная плотность людей. Поэтому необходимо продумать сроки их открытия и стандарты работы.