Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков

Данные о пропусках москвичей и обработка персональных данных ведется в соответствии с законом. Об этом ТАСС заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, комментируя обнародованное в пабликах пользовательское соглашение портала i.moscow.ru.

"Это типовой документ для всей платформы, составленный в соответствии с федеральным законом о персональных данных", - заявил Фурсин.

Глава ведомства отметил, что система действительно может рассылать социальную рекламу: но это не спам, а рекомендации горожанам на время пандемии.

Фурсин также исключил утечку персональных данных. Они передаются только городским организациям, оформляющим пропуска, и контрольным ведомствам, проверяющим введенные данные.