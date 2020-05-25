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25.05.2020 00:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Маршем на COVID-19

Военные медики с оборудованием прибывают в Дагестан
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа в минувшую пятницу отправились в дагестанский Ботлих из подмосковного Алабино. По прибытии они приступят к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане.

"Личный состав мобильного госпиталя на 100 коек приступил к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров. В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники. По завершении марша полевой госпиталь планируется развернуть в населенном пункте Ботлих", - сообщили в Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19

Госпиталь будет смонтирован на базе пневмокаркасных сооружений, он предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В составе учреждения - приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования, диагностики анализов и проб. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Параллельно из Ставропольского края в дагестанский Каспийск выехали военнослужащие мобильного госпиталя на 100 коек, а из Северной Осетии в Махачкалу совершает марш мобильный отряд РХБ-защиты.

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