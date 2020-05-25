Военные медики с оборудованием прибывают в Дагестан

Специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа в минувшую пятницу отправились в дагестанский Ботлих из подмосковного Алабино. По прибытии они приступят к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане.

"Личный состав мобильного госпиталя на 100 коек приступил к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров. В составе полевого медицинского подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники. По завершении марша полевой госпиталь планируется развернуть в населенном пункте Ботлих", - сообщили в Минобороны России.

Госпиталь будет смонтирован на базе пневмокаркасных сооружений, он предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В составе учреждения - приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования, диагностики анализов и проб. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Параллельно из Ставропольского края в дагестанский Каспийск выехали военнослужащие мобильного госпиталя на 100 коек, а из Северной Осетии в Махачкалу совершает марш мобильный отряд РХБ-защиты.