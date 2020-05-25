Новая тенденция: преступники, впервые попавшие на скамью подсудимых, стали добровольно платить потерпевшим компенсации морального вреда. Столь совестливые поступки помогают избежать судимости.

В Калужской области некий гражданин П. похитил мобильный телефон и на том попался. Аппарат стоимостью почти 18 тысяч рублей вернули владельцам. А мужчину обвинили в краже с причинением значительного ущерба.

Почему-то часто так получается, что, как только реально возникает угроза оказаться за решеткой, на человека сразу находит раскаяние. Естественно, чистосердечное.

Так случилось и сейчас. Как рассказывают в Калужском областном суде, гражданин П. выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. А суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Подобные правила были введены по инициативе Верховного суда России три с половиной года назад. Если человек впервые совершил нетяжкое преступление, признал вину и возместил ущерб, его можно освободить от уголовной ответственности. Дело будет прекращено. При этом человеку назначат судебный штраф. Так что ни о какой безнаказанности речи нет. Зато в анкете виновника не появится клеймо судимости.

Как сообщил недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году по ходатайству следствия были прекращены 33 тысячи уголовных дел с назначением судебного штрафа. Еще 16 тысяч дел были прекращены уже по инициативе суда. То есть обвинение предъявлялось в суде, правоохранители просили осудить гражданина, но суды полагали, что можно обойтись мягкой мерой.

Таким образом, почти 50 тысяч человек, как-то оступившихся в жизни, не сломали себе судьбу. Нет, никто не собирается попустительствовать преступникам. Человеку дается шанс, и такой шанс может выпасть только раз в жизни.

Процедура работает, даже если потерпевший не понес материального вреда. Например, во время одного из гражданских процессов в Адыгее некто Ч. оскорбил представителя истца.

Такое поведение, между прочим, расценивается как преступление против правосудия. Поскольку ранее уголовных грехов за человеком не водилось, он попал под действие гуманных правил. Тот факт, что никакого материального ущерба жертве преступления не нанесено, проблемой не стал. Достаточно оказалось принести извинения и получить прощение. Гражданину был назначен судебный штраф 40 тысяч рублей. Но формально человек не осужден, может смело писать в анкетах, что не был судим.

Впрочем, иногда извинениями на словах дело не ограничивается. Никто не мешает раскаявшимся преступникам сказать "спасибо" рублями. То есть компенсировать какой-то суммой нанесенный моральный вред.

"Вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям, - объяснили в Калужском областном суде. - Возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены, однако они должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц".

Такой возможностью воспользовалась гражданка Ш. из Калужской области. Она обвинялась в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья. Это преступление представляет серьезную общественную опасность, и к нему относятся достаточно строго. Тем не менее в данном случае извинения женщины были приняты.

"Она в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, выплатила сотруднику полиции компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Потерпевший указал, что причиненный преступлением ущерб ему возмещен полностью", - рассказывают в Калужском областном суде.

Способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены, однако они должны носить законный характер

Адвокат Вячеслав Голенев замечает, что в случае вынесения обвинительного приговора потерпевшие также могут взыскать с осужденного компенсации морального вреда.

"Но есть большая вероятность, что суд назначит меньшую сумму, чем ту, что обвиняемый готов заплатить добровольно, дабы избежать обвинительного приговора, - говорит он. - К тому же, если взыскивать с осужденного через суд, возникает проблема, как получить деньги в реальности. Зачастую назначенные суммы так и остаются на бумаге. А в случае применения гуманных правил потерпевшему не просто возмещается весь вред, причиненный преступлением, человек получает гораздо больше, то есть остается в плюсе".

Адвокат особо подчеркнул, что гуманная практика работает только в отношении нетяжких преступлений. Никто не освободит человека, совершившего умышленное убийство, как бы тот ни раскаивался.