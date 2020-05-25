Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул важность непродовольственной торговли для экономики, так как в этой сфере занято большое число людей. Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств, отметил Ефимов в интервью РИА Новости, подчеркнув, что сейчас ведется работа над возможностью поэтапного возвращения к функционированию торговли.

По его словам, на очереди - сфера бытовых услуг, которая серьезно влияет на комфорт жизни в городе. В ней традиционно занято наибольшее количество малых предприятий.

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Машины можно будет арендовать не менее чем на пять дней. После каждой аренды автомобиль должен сниматься с линии и проходить тщательную дезинфекцию.