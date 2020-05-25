Москвич получил срок за попытку выкупить икру у ФСБ

Суд в Хабаровске вынес приговор 45-летнему жителю Москвы, который пытался дать взятку сотрудникам УФСБ.

В 2016 году силовики в Хабаровском крае изъяли 395 килограммов осетровой икры, которая принадлежала осужденному. Тот через знакомую хабаровчанку предложил правоохранителям один миллион рублей в качестве взятки, чтобы те вернули ему деликатес и не возбуждали уголовное дело. Женщину-посредника задержали с поличным.

"В ходе расследования уголовного дела взяткодатель был этапирован из Москвы в Хабаровск для проведения необходимых следственных действий. Установлено, что злоумышленник планировал переправить партию икры в Москву", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима и шестимиллионному штрафу. А вот женщина-посредник выслушала приговор суда в 2017 году. Ей назначили 3,5 года лишения свободы и штраф в два миллиона рублей.