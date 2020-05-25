На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров

В понедельник утром вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту пять километров. Об сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от вулкана. На его пути нет населенных пунктов. Выпадения пепла в городах и селах региона не зарегистрировано.

Исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.