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25.05.2020 03:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров

Текст: Юлия Гарднер

В понедельник утром вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту пять километров. Об сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил пепел на высоту 3,5 км

Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от вулкана. На его пути нет населенных пунктов. Выпадения пепла в городах и селах региона не зарегистрировано.

Исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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