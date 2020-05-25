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25.05.2020 07:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине открылись соревнования по поиску нелегальных свалок

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

В Сахалинской области стартовали соревнования по поиску стихийных свалок с помощью беспилотных аппаратов. Конкурс ежедневно проходит на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе.

Участники соревнований выкладывают фото- и видеокадры обнаруженного мусора, а также координаты. Вся информация попадает в ситуационный центр, где ее обрабатывают.

Фото: iStock
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- Если выясняется, что свалка действительно новая, то есть ее ранее на электронной карте не было, участнику полагается вознаграждение за каждый обнаруженный и подтвержденный объект. Это сертификат на пять тысяч рублей. Мы ежедневно будем награждать победителей в 19 часов в ситуационном центре, - приводятся на сайте правительства региона слова зампреда Вячеслава Аленькова.

Вознаграждение увеличивается, если беспилотник зафиксирует сам процесс незаконного выброса отходов. Сейчас на цифровой карте - 845 свалок. В рамках первого дня соревнований было обнаружено 16 новых.

- Беспилотные технологии - это наше настоящее и будущее. Мы будем активно развивать это направление, и, конечно, всячески привлекать тех, у кого есть дроны, чтобы использовать их с максимальной пользой. Сделать острова чистыми - наша общая задача, - цитирует слова губернатора Валерия Лимаренко сайт правительства.

Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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