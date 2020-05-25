Прокуратура Приморья начала проверку по факту возгорания в больнице

Утром 25 мая в больнице города Партизанска загорелась крыша. Пожар на площади 300 квадратных метров локализован. Прокуратура Приморья уже организовала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты проверяют исполнение законодательства о пожарной безопасности и качество оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам.

По данным ГУ МЧС по региону, из больницы было эвакуировано 74 человека. В том числе двое в тяжелом состоянии и 18 сотрудников лечебного учреждения. Пострадавших нет. В больнице также не было зараженных коронавирусом пациентов.

Огонь тушили 21 человек и семь единиц техники.