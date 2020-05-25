В Хабаровске студентка создала шахматы для слепых на 3D-принтере

Студентка Хабаровского техникума транспортных технологий им. Героя Советского Союза А.С. Панова разработала шахматы для людей с частичной или полной потерей зрения.

За свою работу Кира Валынкина получила диплом I степени на краевом конкурсе научно-исследовательских работ "Студенческая научная весна - 2020", сообщается на сайте правительства региона.

"Подобную настольную игру для слепых уже придумали. Но Кира разработала гораздо более дешевый вариант. Шахматы отпечатаны на 3D-принтере, что снижает их стоимость по сравнению с деревянными в три раза. Кроме того, доска состоит из пазлов, что помогает тренировать мелкую моторику", - рассказала преподаватель учащейся Полина Красильникова.

Пробный комплект уже протестирован в доме-интернате для слабовидящих детей и региональном отделении Всероссийского общества слепых. В ближайшее время набор доработают с учетом замечаний и отпечатают несколько комплектов.