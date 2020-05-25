В Харбине разработали тестер нуклеиновых кислот COVID-19

Академик Харбинского политехнического университета Тань Цзюбинь возглавил работу по проекту "Разработка интеграционного автоматического тестера нуклеиновых кислот нового коронавируса и реагента".

По сравнению с существующими в Китае и за рубежом аналогами, данный тестер отличается высокой точностью и скоростью выполнения исследований.

Благодаря новому устройству можно будет проводить групповое интеграционное автоматическое обнаружение нуклеиновых кислот. Одновременно за два часа можно определять содержание нуклеиновых кислот в 96 образцах, то есть в среднем тестирование одного образца выполняется менее чем за полторы минуты.

В настоящее время научно-исследовательская группа Харбинского политехнического университета под руководством Тань Цзюбиня собирается как можно скорее провести клинические испытания и получить медицинское разрешение на использование тестера.