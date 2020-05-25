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25.05.2020 08:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Южно-Сахалинске откроется первый медицинский класс

Текст: Юлия Гарднер

В Южно-Сахалинске в рамках программы по привлечению кадров для здравоохранения области в новом учебном году откроют первый медицинский класс. Он появится на базе лицея №1.

Соответствующее соглашение заключили между региональном минздравом и департаментом образования Южно-Сахалинска. Такая мера позволит готовить медиков со школьной скамьи и справиться с дефицитом кадров.

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Программа обучения рассчитана на два года. Она включает в себя углубленное изучение химии, биологии, анатомии, генетики, деонтологии и другого.

- Работать с ребятами будут преподаватели медицинского колледжа. Не менее двух уроков в неделю будет проходить на базе нашего учреждения. К образовательному процессу планируется привлечение практикующих врачей, которые поделятся с учениками богатым опытом, - рассказал директор Сахалинского базового медицинского колледжа Алексей Швец, чьи слова приводит пресс-служба областного минздрава.

Благодаря обучению в таком классе ребята получат возможность поступить в медицинские вузы страны по целевому набору.

Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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